Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Begini Cara Penggunaan Alat Kontrasepsi yang Benar

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |06:44 WIB
Begini Cara Penggunaan Alat Kontrasepsi yang Benar
Begini Cara Penggunaan Alat Kontrasepsi yang Benar  (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kondom menjadi salah satu alat kontrasepsi yang praktis dan aman untuk digunakan. Namun, tidak banyak orang yang menyadari bahwa kondom memiliki masa kedaluwarsa atau expired.

Menggunakan kondom yang telah melewati tanggal kedaluwarsanya dapat meningkatkan risiko kebocoran atau robek, sehingga efektivitasnya menurun. 

Dr. Erika, Clinical Training Manager DKT Indonesia mengatakan alat kontrasepsi juga bisa mencegah kehamilan. 

“Kondom adalah satu-satunya alat kesehatan yang bisa mencegah HIV, IMS (Infeksi Menular Seksual), dan kehamilan yang tidak direncanakan. Kondom bukan sekadar alat kontrasepsi, tapi bentuk self-care dan perlindungan untuk kedua belah pihak," kata dia, Selasa (17/2/2026).

Group Brand Manager DKT Indonesia Michael Suwito megatakan kondom biasanya memiliki masa kedaluwarsa sekitar lima tahun sejak tanggal pembuatan. Kondom yang sudah kedaluwarsa sering kali terasa berbeda saat dibuka. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/629/3172953/pasutri-aX9w_large.jpg
Apakah Kontrasepsi Berdampak pada Kualitas Hubungan Suami Istri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/24/481/2283088/terungkap-ini-alasan-kondom-beraneka-rasa-xJqCsCFMX7.jpg
Terungkap, Ini Alasan Kondom Beraneka Rasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/30/485/2110815/kenali-8-alat-kontrasepsi-modern-pilih-yang-sesuai-rencana-qoGU6Iixed.jpeg
Kenali 8 Alat Kontrasepsi Modern, Pilih yang Sesuai Rencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/17/481/2105826/mengenal-susuk-alat-kontrasepsi-yang-tak-ganggu-kenikmatan-hubungan-seksual-fDmk6MHzzs.jpg
Mengenal Susuk, Alat Kontrasepsi yang Tak Ganggu Kenikmatan Hubungan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/03/26/481/2035009/apakah-zat-besi-dalam-kontrasepsi-diperlukan-perempuan-ini-penjelasan-dokter-HbxmYwsJMP.png
Apakah Zat Besi dalam Kontrasepsi Diperlukan Perempuan? Ini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/03/26/485/2034966/kondom-bocor-saat-bercinta-kontrasepsi-darurat-bisa-jadi-jalan-keluarnya-S1VVuOpmKm.jpg
Kondom Bocor saat Bercinta, Kontrasepsi Darurat Bisa Jadi Jalan Keluarnya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement