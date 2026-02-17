Begini Cara Penggunaan Alat Kontrasepsi yang Benar

JAKARTA - Kondom menjadi salah satu alat kontrasepsi yang praktis dan aman untuk digunakan. Namun, tidak banyak orang yang menyadari bahwa kondom memiliki masa kedaluwarsa atau expired.

Menggunakan kondom yang telah melewati tanggal kedaluwarsanya dapat meningkatkan risiko kebocoran atau robek, sehingga efektivitasnya menurun.

Dr. Erika, Clinical Training Manager DKT Indonesia mengatakan alat kontrasepsi juga bisa mencegah kehamilan.

“Kondom adalah satu-satunya alat kesehatan yang bisa mencegah HIV, IMS (Infeksi Menular Seksual), dan kehamilan yang tidak direncanakan. Kondom bukan sekadar alat kontrasepsi, tapi bentuk self-care dan perlindungan untuk kedua belah pihak," kata dia, Selasa (17/2/2026).

Group Brand Manager DKT Indonesia Michael Suwito megatakan kondom biasanya memiliki masa kedaluwarsa sekitar lima tahun sejak tanggal pembuatan. Kondom yang sudah kedaluwarsa sering kali terasa berbeda saat dibuka.