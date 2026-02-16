Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jangan Pakai Merah di Tahun Kuda Api 2026, Ini Alasannya Menurut Feng Shui

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |18:02 WIB
Jangan Pakai Merah di Tahun Kuda Api 2026, Ini Alasannya Menurut Feng Shui
Jangan Pakai Merah di Tahun Kuda Api 2026, Ini Alasannya Menurut Feng Shui. (Foto: freepik)
JAKARTA - Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2026 biasanya identik dengan berbagai prediksi untuk tahun yang baru. Seperti diketahui, tahun 2026 memasuki Tahun Kuda Api.

Biasanya Imlek identik dengan warna merah. Namun, tradisi astrologi Tionghoa menyarankan untuk menghindari warna merah di Tahun Kuda Api (Fire Horse) ini. Pasalnya, Tahun Kuda Api dinilai membawa energi yang sangat kuat, sehingga penggunaan warna tertentu perlu diperhatikan.

Kombinasi shio Kuda dan elemen Api menciptakan energi yang berlipat ganda. Dalam kepercayaan feng shui dan astrologi Tionghoa, kondisi ini dianggap berpotensi memicu ketidakseimbangan jika tidak disikapi dengan hati-hati.

Berbeda dengan kebiasaan umum Imlek yang identik dengan warna merah sebagai simbol keberuntungan dan perlindungan, Tahun Kuda Api justru didominasi oleh unsur api. Oleh karena itu, dikutip abc.net Senin (16/2/2026), penggunaan warna merah yang juga merepresentasikan elemen api bisa membuat energi menjadi berlebihan.

 

