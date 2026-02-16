HOME WOMEN TRAVEL

Imlek 2026 di Kelenteng Toasebio Glodok Jakbar, Sudah Cuci Rumpang hingga Persiapan Lilin Bagi Umat

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |16:51 WIB
Imlek 2026 di Kelenteng Toasebio Glodok Jakbar, Sudah Cuci Rumpang hingga Persiapan Lilin Bagi Umat. (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
JAKARTA - Menjelang Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili yang jatuh pada 17 Februari 2026, suasana persiapan terasa kian semarak di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Salah satu pusat perayaan yang mulai dipadati aktivitas adalah Kelenteng Toasebio atau Vihara Dharma Jaya yang berlokasi di Jalan Kemenangan III.

Lampion merah telah terpasang menghiasi area kelenteng. Ornamen khas Tionghoa tampak menggantung rapi, sementara aroma dupa semakin kuat menyelimuti ruang ibadah seiring mendekatnya malam pergantian tahun.

Pengurus kelenteng terlihat sibuk menyiapkan dupa serta kertas sembahyang untuk umat yang akan beribadah pada malam Imlek. Tak hanya itu, pembersihan besar-besaran juga telah dilakukan sejak sepekan lalu, termasuk pencucian rumpang, yakni patung dewa-dewi yang berada di dalam kelenteng.imlek

Karyawan Bagian Pelayanan Umat Kelenteng Toasebio, Hendri Budi Santoso, mengatakan persiapan dilakukan secara bertahap.

“Yang pertama tentu bersih-bersih. Kemudian kita melakukan cuci rumpang, yaitu membersihkan patung dewa-dewi. Setelah itu area sekitar kelenteng juga kita rapikan untuk menyambut hari raya Imlek,” ujar Hendri. 

Selain pembersihan, pengurus juga mulai menata lilin-lilin besar yang menjadi simbol harapan dan penerangan di tahun yang baru. Meja khusus telah dipasang untuk menampung ribuan lilin pesanan umat yang akan dinyalakan tepat pada pergantian tahun.

 

