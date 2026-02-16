HOME WOMEN TRAVEL

Senin Biasanya Satwa Taman Ragunan Off, Tapi Jelang Imlek Tukar Jadwal Libur  

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |11:04 WIB
JAKARTA - Taman Margasatwa Ragunan (TMR) tetap membuka operasionalnya pada Senin (16/2/2026) meski biasanya menjadi jadwal libur satwa. Kebijakan ini diambil untuk menyambut momen libur panjang (long weekend) Hari Raya Imlek. 

Humas Taman Margasatwa Ragunan Bambang Wahyudi menjelaskan, pergeseran hari libur satwa ini sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, yakni Perda Nomor 7 Tahun 2014. 

"Apabila hari Senin merupakan libur nasional, maka liburnya boleh dimundurkan. Karena Selasa besok masih libur Imlek, maka libur satwa kami geser ke hari Rabu," ujar Bambang kepada Okezone, Senin (16/2/2026). 

Pihak pengelola telah menginformasikan perubahan jadwal ini melalui media sosial. Bambang memprediksi potensi kenaikan pengunjung masih akan terjadi hingga hari H Imlek pada Selasa besok. 

 

