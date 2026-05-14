HOME WOMEN TRAVEL

Ragunan Diserbu Pengunjung saat Libur Long Weekend, Diprediksi Tembus 100 Ribu Orang

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |12:19 WIB
Ragunan Diserbu Pengunjung saat Libur Long Weekend, Diprediksi Tembus 100 Ribu Orang
Ragunan diserbu pengunjung saat libur long weekend. (Foto: Ravie Wardani/Okezone)
JAKARTA Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mulai dipadati pengunjung pada hari pertama libur panjang atau long weekend pada hari ini, Kamis (14/5/2026). Bahkan, diprediksi ada 100 ribu pengunjung yang akan datang ke Ragunan pada long weekend kali ini.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group (IMG) di lokasi pada pukul 09.00 WIB, ribuan pengunjung mulai memadati area pintu masuk. Sejumlah titik kandang satwa pun jadi favorit pengunjung, seperti gajah hingga rusa.

1. Kenaikan Jumlah Pengunjung

Humas Taman Margasatwa Ragunan, Bambang Wahyudi, membenarkan hal tersebut. Pihaknya mencatat data sementara tren kenaikan jumlah pengunjung sangat signifikan.

"Kalau data yang kita lihat barusan di jam 09.00 memang tercatat ada 14.000 pengunjung ya. Kalau melihat angka ini memang kemungkinan hari ini akan sangat padat pengunjung," ujar Bambang kepada IMG di lokasi hari ini.

Bambang memprediksi, puncak kunjungan pada hari ini saja bisa menyentuh angka 50.000 orang. Mengingat masa libur yang cukup panjang hingga akhir pekan nanti, total pengunjung diperkirakan akan melonjak hingga ratusan ribu orang.

"Prediksi kami di kisaran 40.000 atau 50.000 pengunjung ya. Nah, untuk angka seperti ini cukup tinggi lah," ucapnya.

 

