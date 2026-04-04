Perketat Aturan Nite Zoo, Pengelola Ragunan Bakal Usir Pengganggu Satwa hingga Pelaku Asusila

JAKARTA - Pengelola Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta Selatan, memberi peringatan khusus bagi para pengunjung program 'Nite Zoo' atau wisata kebun binatang malam hari.

Tak main-main, petugas akan langsung mengusir pengunjung yang nekat melanggar aturan, mulai dari mengganggu satwa hingga melanggar norma sosial.

Humas Taman Margasatwa Ragunan, Bambang Wahyudi, menegaskan bahwa pihaknya telah menganalisis sejumlah pelanggaran yang berpotensi terjadi saat suasana malam hari.

Salah satu yang paling diantisipasi yakni penggunaan alat penerangan atau laser yang bisa mengganggu kenyamanan satwa.

"Gangguan terhadap satwa ya, karena memang pengunjung malam sangat ingin tahu tentang satwa itu seperti apa karena suasana gelap. Mereka mungkin bawa lampu yang disorotkan ke satwa, atau bawa laser. Nah, laser itu kan sangat berbahaya," ujar Bambang saat ditemui di lokasi.

Bambang mengungkapkan, pihaknya pernah menemukan oknum pengunjung yang membawa laser. Petugas pun langsung melakukan teguran di tempat.