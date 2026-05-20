Lelah Begadang, Ini 5 Trik Satset Hilangkan Mata Panda untuk Para Ibu

JAKARTA - Menjadi ibu adalah petualangan luar biasa. Moms perlu beradaptasi dengan hadirnya sang buah hati. Ada saatnya harus bangun tengah malam untuk menyusui, menidurkan si Kecil yang tiba-tiba terbangun, atau bahkan menikmati me-time yang baru bisa terwujud saat seisi rumah sudah istirahat.

Kondisi ini lama-kelamaan akan menimbulkan lingkaran hitam dan kantung mata, membuat wajah terlihat lelah meski semangat masih membara.

Tenang! Jangan buru-buru minder atau langsung menyembunyikannya di balik filter kamera. Tanpa perlu perawatan mahal, berikut beberapa trik satset menghilangkan mata panda:

1. Gunakan Sendok Dingin

Ini adalah pertolongan pertama paling instan. Masukkan dua sendok makan stainless steel ke dalam freezer selama 10–15 menit. Setelah dingin, tempelkan bagian punggung sendok ke area mata yang bengkak. Sensasi dinginnya ampuh mengecilkan pembuluh darah yang melebar sekaligus mengurangi sembab dalam sekejap.

2. Kompres dengan Kantung Teh Bekas

Jangan langsung buang kantung teh celup usai menggunakannya. Teh hijau atau teh hitam kaya akan kafein dan antioksidan yang berfungsi sebagai pencerah alami. Dinginkan kantung teh bekas di kulkas, lalu kompreskan di atas mata terpejam selama 10 menit.

3. Tetap Terhidrasi adalah Kunci