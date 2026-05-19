Go Public Pacaran dengan Pratama Arhan, Intip Potret Cantik Inka Andestha Rayakan Ulang Tahun

KABAR kedekatan Pratama Arhan dengan Inka Andestha belakangan sukses mencuri perhatian publik. Apalagi, keduanya mulai go public soal kisah asmara yang sudah terjalin.

Momen itu terjadi saat Inka merayakan momen ulang tahunnya. Arhan bahkan unggah postingan khusus guna mengucapkan selamat ulang tahun kepada Inka.

Tak foto bersama Arhan yang jadi sorotan, potret Inka dalam merayakan hari spesial ulang tahunnya yang diunggah di media sosial juga jadi sorotan. Apalagi, dia tampil begitu cantik nan menawan.

1. Tampil Menawan di Momen Spesial

Dalam potret yang diunggah di media sosial, Inka terlihat mengenakan outfit bernuansa feminin dengan balutan dress panjang merah dan heels senada. Dia juga memakai makeup natural yang membuat penampilannya tampak fresh dan classy.

Sembari memegang kue ulang tahun dan potretnya saat kecil, kebahagiaan makin terpancar dalam diri Inka. Senyum manisnya juga sukses membuat banyak pengikut terpikat.

Tak hanya itu, Inka juga unggah foto dengan konsep lain saat merayakan ulang tahun. Kali ini, dia tampil menggemaskan dengan dress mini putih dan juga hiasan di kepala berupa lace hardscarf. Penampilannya begitu cantik dan menggemaskan.

Nuansa perayaan ulang tahun yang hangat dan intim turut menambah kesan spesial pada momen tersebut. Dekorasi sederhana namun estetik membuat suasana ulang tahun terlihat semakin berkelas.