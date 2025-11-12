Teknik Color Correcting untuk Atasi Mata Panda

JAKARTA - Mata panda hadir tanpa diundang. Namun, tenang saja. Sebab ada cara praktis untuk mengakalinya, agar tampilan tetap maksimal.

Warna gelap di bawah mata akan berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang kebiru-biruan, keunguan, kecoklatan, atau bahkan kehitaman karena faktor genetik, kurang tidur, alergi, atau pigmen kulit.

Dengan memakai warna yang tepat, tampilan bawah mata menjadi lebih halus, segar, dan menyatu dengan warna kulit.

Berikut adalah warna yang dianjurkan untuk berbagai jenis warna kulit, seperti dikutip Vogue, Rabu (12/11/2025).