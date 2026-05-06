Ngeri! Turis Tewas Terjatuh dari Ayunan Ekstrem, Videonya Viral

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |19:10 WIB
Ngeri! Turis Tewas Terjatuh dari Ayunan Ekstrem, Videonya Viral
(Foto: Globaltimes)
JAKARTA – Seorang turis dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat mencoba wahana ayunan ekstrem di Taman Petualangan Maliuyan, wilayah Sichuan, China. Video saat turis ini terjatuh dari ayunan pun viral di media sosial.

Melansir Global Times, insiden tersebut terjadi pada 3 Mei 2026. Korban, seorang perempuan bermarga Liu, mengalami cedera serius setelah terjatuh dari wahana ayunan di area air terjun. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit, namun meninggal dunia dalam perjalanan.

Peristiwa ini langsung mendapat perhatian pihak berwenang setempat. Pemerintah Kota Huaying segera membentuk tim investigasi untuk mengusut penyebab kecelakaan tersebut.

Hasil Penyelidikan

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, insiden ini dikategorikan sebagai kecelakaan akibat kelalaian dalam aspek keselamatan kerja oleh pihak pengelola. Sejumlah pihak yang bertanggung jawab kini tengah diperiksa dan berpotensi menghadapi sanksi hukum.

Video kejadian yang beredar di media sosial memperlihatkan korban jatuh dari ketinggian saat mencoba wahana ayunan. Diduga, tali pengaman yang digunakan terlepas ketika wahana sedang beroperasi.

Sebagai langkah tindak lanjut, pengelola taman wisata memutuskan untuk menutup sementara lokasi tersebut guna melakukan evaluasi dan perbaikan sistem keamanan.

Pihak berwenang juga menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan keluarga korban terkait penyelesaian insiden ini.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

