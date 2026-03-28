HOME WOMEN TRAVEL

Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan Diprediksi Tembus 60 Ribu Orang H+7 Lebaran

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |13:37 WIB
Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan Diprediksi Tembus 60 Ribu Orang H+7 Lebaran
Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan Diprediksi Tembus 60 Ribu Orang H+7 Lebaran (Foto: Okezone)
JAKARTA – Taman Margasatwa Ragunan masih dipadati wisatawan dari berbagai daerah pada momen H+7 Lebaran, Sabtu (28/3/2026) pagi.

Humas Ragunan, Wahyudi Bambang, mengungkapkan jumlah pengunjung hingga pukul 10.00 WIB telah mencapai lebih dari 15.000 orang. Angka tersebut diprediksi terus meningkat hingga sore hari.

“Data pukul 10.00 WIB sudah tercatat lebih dari 15.000 pengunjung dan kemungkinan masih akan terus bertambah hingga siang dan sore nanti, pukul 16.00 WIB,” ujar Bambang saat ditemui di lokasi.

Meski demikian, Bambang menyebut puncak kunjungan Ragunan telah terjadi pada H+2 Lebaran. Namun, angka kunjungan hari ini tetap tergolong tinggi.

Ia memprediksi total pengunjung bisa mencapai 50.000 hingga 60.000 orang, terlebih dengan adanya program wisata malam atau Night Zoo.

“Iya, bisa lebih. Karena dari data pukul 10.00 WIB tadi sudah 15.000, ada kemungkinan sampai sore di kisaran 50.000 sampai 60.000,” tambahnya.

Selain itu, atraksi pemberian makan satwa (feeding time) masih menjadi daya tarik utama bagi pengunjung.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/25/3209026/kedai_apung-P4Qp_large.jpg
Indahnya Laut dan Lezatnya Olahan Seafood Kedai Apung yang Jadi Tempat Singgah Favorit Pemudik Sebelum Naik Kapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/25/3208538/ragunan-A3Vv_large.jpg
Ragunan Targetkan 400 Ribu Pengunjung Selama Libur Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/25/3208033/air_terjun-Rjg1_large.jpg
Destinasi Wisata di Wonosobo yang Wajib Disinggahi Saat Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/25/3208024/wisata-1DYS_large.jpg
Rekomendasi Wisata di Gunung Kidul, Pas untuk Liburan Saat Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/25/3207740/menpar-HBUv_large.jpg
Kena Pungli di Tempat Wisata saat Libur Lebaran 2026? Menpar: Laporkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/25/3206062/wamenpar-52HX_large.jpg
Wamenpar Cek Destinasi Wisata Bali Jelang Libur Lebaran
