Viral Lapangan Padel Dijual Murah! Trennya Memudar?

JAKARTA - Olahraga padel yang sempat booming di kalangan anak muda dan selebritas kini ramai diperbincangkan usai muncul unggahan penjualan lapangan padel dengan harga miring di media sosial. Fenomena ini pun memicu pertanyaan netizen, apakah tren padel mulai meredup?

Salah satunya terlihat setelah akun X @bardanslm mengunggah sebuah postingan mengenai penjualan lapangan padel seharga Rp199 juta.

Dalam foto yang diunggah, terlihat satu set lapangan padel indoor berwarna biru lengkap dengan pagar kaca dan besi. Pada unggahan tersebut tertulis keterangan, “1 set lapangan padel jual rugi 199 jt, sudah termasuk bongkar pasang.”

Akun tersebut kemudian menuliskan caption, “Lapangan padel sampai dijual rugi. Padel beneran udah lewat hype-nya kah? Info dong yang usaha/pemain padel masih rame gak?”

Unggahan itu pun langsung ramai dikomentari netizen. Banyak yang menilai olahraga padel mulai ditinggalkan karena pasarnya identik dengan kalangan menengah ke atas.