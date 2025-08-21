Gayatri Gelar Fun Match Padel 2025, Berhijab Tak Jadi Soal untuk Tetap Stylish Berolahraga

Gayatri Gelar Fun Match Padel 2025, Berhijab Tak Jadi Soal untuk Tetap Stylish Berolahraga (Foto: Okezone)

JAKARTA – Brand modest fashion Gayatri menghadirkan konsep berbeda lewat acara Fun Match Padel 2025. Tidak hanya mengusung semangat olahraga, kegiatan ini juga dirancang untuk menunjukkan bahwa gaya berhijab tetap bisa tampil aktif, percaya diri, dan stylish.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman yang memadukan energi olahraga dengan sentuhan modest fashion. Fun Match Padel ini adalah cara kami mengajak komunitas untuk aktif sekaligus tetap stylish,” ujar Ismi Anjani, Owner Gayatri saat konferensi pers.

Dalam acara ini, Ismi memperkenalkan koleksi busana olahraga berhijab yang tetap mengedepankan kenyamanan dan fungsionalitas. “Kami menciptakan outfit yang sesuai kaidah modest wear, tapi tetap fungsional dan nyaman untuk bergerak. Jadi, gaya dan performa bisa berjalan bersama,” tambahnya.

Lebih jauh, Ismi menegaskan bahwa pesan utama dari Fun Match Padel 2025 adalah mendorong perempuan berhijab agar tidak ragu untuk beraktivitas di lapangan olahraga. “Perempuan berhijab bisa tetap aktif, percaya diri, dan stylish di setiap momen termasuk di lapangan olahraga,” tegasnya.