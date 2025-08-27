Advertisement
HOME WOMEN FASHION

3 Gaya Sporty Azizah Salsha saat Main Padel

Aira Cecilia , Jurnalis-Rabu, 27 Agustus 2025 |15:22 WIB
3 Gaya Sporty Azizah Salsha saat Main Padel
3 Gaya Sporty Azizah Salsha saat Main Padel (Foto: Instagram)
JAKARTA - Azizah Salsha kembali menjadi sorotan publik. Baru-baru ini, namanya ramai diperbincangkan karena diisukan telah menjalani sidang perceraian dengan pesepak bola Pratama Arhan. Tak hanya soal isu pribadi, ia juga menarik perhatian publik lewat penampilannya yang modis saat berolahraga.

Tak ketinggalan, Azizah Salsha juga rutin melakukan olahraga yang tengah naik daun di kalangan anak muda, yaitu padel. Olahraga yang mirip dengan tenis ini belakangan semakin populer karena dianggap seru sekaligus menantang.

Dalam berbagai kesempatan, Azizah terlihat menikmati permainan ini sambil tetap memperhatikan penampilannya. Ia tampil sporty namun tetap stylish ketika sedang bermain padel.

Meski hanya olahraga santai, gaya Azizah selalu terlihat effortless dan fashionable. Berikut tiga gaya sporty Azizah Salsha yang bisa jadi inspirasi saat main padel maupun aktivitas outdoor lainnya:

Zize padel

1. Fresh Look dengan One Set Putih

Dalam salah satu unggahan Instagram, Azizah tampil anggun sekaligus sporty dengan one set putih tanpa lengan. Dipadukan dengan topi hijau dan raket biru, penampilannya terlihat fresh, chic, sekaligus effortless. Gaya ini cocok banget buat kamu yang ingin tampil simpel tapi tetap standout.

 

Halaman:
1 2 3
      
