Rezky Aditya: Padel Bukan Cuma Olahraga tapi Platform Bangun Komunitas

JAKARTA - Olahraga padel tak hanya digemari kalangan artis. Kini banyak masyarakat mulai menjajal olahraga yang tengah ngetren ini. Peluang olahraga padel ditangkap oleh Aktor Indonesia Rezky Aditya.

Dia yang merupakan Owner Monarch Padel Club Pejaten, menyampaikan bahwa padel bukan hanya sekedar olahraga tapi tempat membangun komunitas.

“Kami melihat padel bukan hanya sebagai olahraga, tetapi sebagai platform untuk membangun komunitas. Monarch Club Pejaten dirancang untuk menjembatani kebutuhan kompetisi sekaligus ruang sosial, sehingga pemain bisa tumbuh bersama, baik di dalam maupun di luar lapangan,” ujar Rezky Aditya.

Rezky pun serius dalam mengembangkan Monarch Padel. Menurutnya, pengembangan ini merupakan bagian dari visi jangka panjang Monarch dalam membangun ekosistem padel yang berkelanjutan.

Setelah membangun fondasi melalui Monarch Padel Academy, kini Monarch resmi membuka cabang keduanya di Pejaten, Jakarta Selatan. Kehadiran Monarch Padel Club Pejaten bukan sekadar ekspansi lokasi, melainkan langkah strategis untuk membawa pengalaman bermain padel ke level yang lebih kompetitif sekaligus lebih menyeluruh.

Jika Academy menjadi tempat belajar dan membangun dasar permainan, maka Monarch Club Pejaten hadir sebagai ruang untuk berkembang lebih jauh. Di sinilah pemain dapat menguji kemampuan, meningkatkan performa, hingga merasakan atmosfer pertandingan yang lebih serius.

Namun Monarch memahami bahwa olahraga hari ini tidak berdiri sendiri. Ia tumbuh bersama komunitas dan gaya hidup. Karena itu, Monarch Club Pejaten juga menghadirkan area F&B yang luas sebagai ruang berkumpul dan berinteraksi. Setelah pertandingan usai, pemain tetap memiliki ruang untuk berdiskusi, membangun koneksi, dan memperkuat relasi.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

