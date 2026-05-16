Sempat Alami Body Shaming, Vicky Shu Kini Sukses Turunkan Berat Badan Usai Melahirkan

PENYANYI Vicky Shu ungkap cerita mengejutkan soal dirinya yang sempat alami body shaming. Hal itu terjadi kala dirinya mengalami kenaikan berat badan setelah melahirkan anak kedua.

Namun kini, Vicky Shu sudah berhasil menurukan berat badannya. Dia pun membagikan cerita perjuangan bisa menurunkan berat badan.

1. Transformasi Tubuh Vicky Shu

Biasanya kenaikan berat badan setelah melahirkan sering dianggap terjadi karena pola hidup yang kurang disiplin. Padahal, perubahan hormon, metabolisme, kondisi mental, hingga faktor genetik juga dapat memengaruhi kondisi tubuh perempuan setelah melahirkan.

Karena transformasi tubuhnya yang cukup cepat, Vicky Shu pun sempat dituding menjalani operasi potong lambung (bariatrik) seperti yang belakangan ini sering dijalani beberapa publik figur. Namun, Vicky dengan tegas membantah hal tersebut.

Vicky menjelaskan bahwa perubahan tubuhnya diraih dengan manajemen berat badan dan perubahan gaya hidup sehari-hari. Ia juga mulai rutin berjalan kaki dan memperbaiki pola makan.

Menurut Vicky, tujuan utamanya bukan hanya menurunkan angka di timbangan, tetapi membangun kesehatan fisik dan mental jangka panjang. Ia mengaku lebih memperhatikan pola makan, mengontrol nafsu makan, dan menjaga keseimbangan aktivitas di tengah kesibukan bekerja serta mengurus keluarga.

“Tujuan sebenarnya bukan hanya menurunkan berat badan saja, tapi justru memiliki tubuh yang sehat, dan akhirnya pun dapat berdampak pada mental yang sehat,” ujar Vicky.