Apakah Pegal-Pegal Setelah Padel atau Olahraga Lain Wajar? Ini Kata Dokter

BANYAK orang kerap merasakan pegal setelah main padel atau menjalani olahraga lainnya. Biasanya rasa pegal tak langsung timbul setelah bermain.

Beberapa orang biasanya baru merasakan pegal atau nyeri di bagian tubuh ini saat pagi hari atau setelah beristirahat sejenak usai melakukan olahraga. Lalu, wajar apa enggak ya rasa pegal atau nyeri ini sebenarnya?

1. Pegal Usai Olahraga Wajar

Belakangan ini, banyak orang baru mencoba olahraga seperti padel, lari, atau latihan gym sering merasa khawatir ketika tubuh mulai terasa pegal keesokan harinya. Padahal, kondisi ini sebenarnya merupakan reaksi normal tubuh setelah otot bekerja lebih keras dari biasanya.

Rasa nyeri atau kaku yang muncul ini sering membuat sebagian orang bertanya-tanya apakah itu tanda cedera atau justru bagian dari proses adaptasi tubuh terhadap aktivitas fisik. Dokter ortopedi dari Rumah Sakit Columbia, dr. Aldo Fransiskus Marsetio, B.med.Sc, Sp.OT(K), Subsp. CO (K), pun memberikan penjelasannya dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Official Okezone.

Dokter Aldo mengatakan bahwa rasa pegal atau nyeri ini sangatlah wajar dirasakan oleh orang yang baru berolahraga. Pasalnya, olahraga bakal mengaktifkan otot-otot tertentu apalagi Gerakan yang dilakukan terus berulang.

Namun, jangan khawatir dengan rasa sakit yang muncul. Sebab, hal itu bisa jadi proses otot berkembang atau tumbuh menjadi lebih baik lagi.

“Sesuatu yang wajar (badan pegal setelah berolahraga), jadi saat olahraga kita mengaktifkan otot-otot tertentu apalagi gerakan yang cukup monoton dan berulang. Jadi salah satu kelompok otot tertentu kita pakai berulang-ulang. Sama seperti kalau kita nge-gym pasti besoknya terjadi nyeri,” ujar dr Aldo dalam acara Morning Zone di Youtube Official Okezone.

“Karena sebenarnya saat kita berolahraga itu otot kita bekerja kita sebutnya micro tears atau sobekan-sobekan mikro. Tapi sebenarnya itulah proses otot kita berkembang atau tumbuh menjadi lebih baik lagi. Cuma memang harus dibedakan nyeri ini karena proses otot kita berkembang atau bertumbuh, atau malah karena cedera,” lanjutnya.