Wajah Tampak Tua di Usia 30-an? Ternyata Ini Pemicunya!

JAKARTA - Penuaan pada kulit wajah ternyata tidak hanya yang terlihat dari luar saja seperti kulit kendur atau keriput. Namun proses penuaan juga terjadi pada struktur wajah yang berada di bawah permukaan kulit.

Dokter Kecantikan dr. Chandra Lohisto, B.MedSc, Dip Cibtac, mengatakan perubahan tersebut biasanya mulai terasa saat seseorang memasuki usia 35 tahun ke atas. Pada fase ini, wajah mulai kehilangan volume sehingga tampak lebih cekung dibandingkan saat masih muda.

“Kalau menurut pengalaman saya, dari usia 35 tahun itu sudah mulai terasa. Dulu mukanya masih bulat-bulat, masih baby face umur 20. Tiba-tiba sekarang kok sudah mulai ada celong-celongnya di bawah mata, di pelipis, di dahi. Sudah enggak sebulat waktu usia 15 tahun. Nah itulah proses aging di struktur,” ujar dr. Chandra.

Ia menjelaskan, penuaan pada wajah bukan hanya terjadi pada lapisan kulit. Di bawah kulit juga terdapat berbagai struktur seperti tulang, otot, dan lemak yang juga mengalami perubahan seiring bertambahnya usia.

“Kalau kita lihat anatominya, di bawah kulit ada tulang, ada otot, ada lemak, baru lapisan kulit. Jadi treatment untuk kulit dan struktur itu berbeda karena tujuan penanganannya juga berbeda,” ucapnya.

Menurut dr. Chandra, salah satu tanda penuaan yang paling sering terlihat adalah berkurangnya volume lemak pada wajah. Kondisi tersebut membuat wajah tampak lebih cekung dan garis-garis wajah menjadi semakin jelas. Inilah yang menjadi alasan mengapa seseorang yang sudah berusia di atas 45 atau 50 tahun terlihat tua.