Cegah Penuaan Dini, Ini 10 Jurus Anti-Aging ala Ade Rai

JAKARTA — Penuaan merupakan hal alami yang pasti dialami setiap manusia. Namun, tetap bugar, kuat, dan gesit di usia senja tentu membutuhkan komitmen serta strategi yang tepat.

Binaragawan sekaligus influencer kesehatan, Ade Rai, membagikan 10 jurus utama untuk menghambat proses penuaan (anti-aging) yang bisa dilakukan masyarakat agar tetap bugar di hari tua nanti. Hal tersebut dibagikan Ade Rai dalam sebuah unggahan video di akun Instagramnya.

Ade Rai mengatakan, fokus utama dari pencegahan penuaan bukanlah menolak usia, melainkan menjaga struktur dan komposisi tubuh agar tidak mengalami kemunduran fungsi secara drastis saat tua.

“Jadi kalau berbicara anti-aging sebenarnya menghambat proses penuaan dengan menjaga komposisi tubuh kita supaya tidak runtuh. Yang paling runtuh nomor satu otot, akhirnya berpengaruh ke tulang, tulang berpengaruh ke lemak, lemak berpengaruh ke pembuluh darah dan jantung,” kata Ade dikutip Selasa (21/7/2026).

“Bukan kita menolak tua, tapi kita menolak terjadinya percepatan yang namanya pro-aging. Jadi menghambat proses kecepatan tersebut, jadi dihambat jadi lebih lambat," ucapnya.

Berikut adalah 10 tips menjaga kebugaran dan awet muda ala Ade Rai yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari:

1. Selalu Sedia Alat Olahraga Praktis di Manapun Kamu Berada

Ade Rai menyarankan untuk menjadikan latihan beban sebagai rutinitas harian demi melawan penurunan massa otot dan kulit mengendur. Salah satu yang biasa dibawa oleh dirinya adalah dumble.