Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cegah Penuaan Dini, Ini 10 Jurus Anti-Aging ala Ade Rai 

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |18:08 WIB
Cegah Penuaan Dini, Ini 10 Jurus Anti-Aging ala Ade Rai 
Ilustrasi anti aging. (Foto: dok Magnific/tirachardz)
A
A
A

JAKARTA — Penuaan merupakan hal alami yang pasti dialami setiap manusia. Namun, tetap bugar, kuat, dan gesit di usia senja tentu membutuhkan komitmen serta strategi yang tepat.

Binaragawan sekaligus influencer kesehatan, Ade Rai, membagikan 10 jurus utama untuk menghambat proses penuaan (anti-aging) yang bisa dilakukan masyarakat agar tetap bugar di hari tua nanti. Hal tersebut dibagikan Ade Rai dalam sebuah unggahan video di akun Instagramnya. 

Ade Rai mengatakan, fokus utama dari pencegahan penuaan bukanlah menolak usia, melainkan menjaga struktur dan komposisi tubuh agar tidak mengalami kemunduran fungsi secara drastis saat tua.

“Jadi kalau berbicara anti-aging sebenarnya menghambat proses penuaan dengan menjaga komposisi tubuh kita supaya tidak runtuh. Yang paling runtuh nomor satu otot, akhirnya berpengaruh ke tulang, tulang berpengaruh ke lemak, lemak berpengaruh ke pembuluh darah dan jantung,” kata Ade dikutip Selasa (21/7/2026).

“Bukan kita menolak tua, tapi kita menolak terjadinya percepatan yang namanya pro-aging. Jadi menghambat proses kecepatan tersebut, jadi dihambat jadi lebih lambat," ucapnya. 

Berikut adalah 10 tips menjaga kebugaran dan awet muda ala Ade Rai yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari:

1. Selalu Sedia Alat Olahraga Praktis di Manapun Kamu Berada 

Ade Rai menyarankan untuk menjadikan latihan beban sebagai rutinitas harian demi melawan penurunan massa otot dan kulit mengendur. Salah satu yang biasa dibawa oleh dirinya adalah dumble. 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Penuaan penuaan dini Anti Aging
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/611/3223170//ilustrasi_wajah_tampak_tua-dkVW_large.jpg
Wajah Tampak Tua di Usia 30-an? Ternyata Ini Pemicunya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/611/3176220//wajah-KOl8_large.jpg
5 Penyebab Seseorang Terlihat Lebih Awet Muda dari Usia Sebenarnya, Nomor 3 Sering Diabaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/611/3162924//keriput-X4NV_large.jpg
Kebiasaan Mengerutkan Dahi Bikin Kulit Cepat Keriput
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement