5 Penyebab Seseorang Terlihat Lebih Awet Muda dari Usia Sebenarnya, Nomor 3 Sering Diabaikan

JAKARTA – Pernahkah kamu melihat seseorang yang wajahnya terlihat awet muda dibandingkan usianya? Fenomena ini ternyata bukan semata keberuntungan atau hasil dari perawatan mahal. Sejumlah penelitian ilmiah menemukan bahwa kombinasi antara faktor genetika, pola hidup, dan kebiasaan sederhana sehari-hari dapat membuat seseorang tampak lebih awet muda.



Berikut ini lima penyebab utama yang membuat seseorang terlihat lebih muda dari usia sebenarnya:



1. Faktor Genetik dan Aktivitas Sel yang Lebih Sehat

Penelitian yang dilakukan oleh Harvard Medical School menunjukkan bahwa sebagian orang memiliki ekspresi gen tertentu yang aktif dalam menjaga kesehatan kulit. Gen ini berperan dalam produksi kolagen, elastin, dan proses perbaikan DNA.

Hasil riset tersebut menemukan bahwa individu yang tampak lebih muda memiliki pola aktivitas gen yang mirip dengan orang yang usianya lebih muda 10–15 tahun. Hal ini menjelaskan mengapa sebagian orang terlihat awet muda tanpa banyak perawatan eksternal.



2. Perlindungan dari Sinar Matahari



Riset dari PLoS ONE menjelaskan bahwa paparan sinar ultraviolet (UV) menjadi penyebab utama penuaan dini. Orang yang rutin menggunakan tabir surya, topi, atau pakaian pelindung memiliki kulit yang lebih halus dan sehat.

Paparan sinar UV yang berlebihan dapat merusak kolagen dan elastin, membuat kulit cepat kendur serta muncul flek hitam. Oleh karena itu, kebiasaan sederhana seperti memakai *sunscreen* setiap hari bisa menjadi kunci tampil awet muda.

3. Pola Hidup Sehat: Tidur, Nutrisi, dan Hidrasi

Tidur cukup, konsumsi makanan bergizi, dan menjaga hidrasi tubuh termasuk faktor penting yang sering diabaikan.

Tidur berkualitas membantu regenerasi sel kulit, sementara asupan kaya antioksidan dari buah dan sayur membantu melawan radikal bebas. Di sisi lain, tubuh yang terhidrasi dengan baik membuat kulit lebih lembap, kenyal, dan bercahaya.