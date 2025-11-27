Viral! Petugas KAI Dipecat Gegara Tumbler Penumpang, Begini Kronologinya

JAKARTA – Jagat maya baru-baru ini dihebohkan dengan cerita petugas KAI Commuter Line yang terancam dipecat imbas seorang penumpang kereta yang meninggalkan tas berisi botol minum atau tumbler. Tas tersebut diamankan oleh petugas KAI yang tidak diungkap identitasnya, namun tumbler itu hilang dan berakhir menjadi perkara.

Kasus ini bermula dari media sosial setelah pemilik tumbler bernama Anita membuat sebuah tulisan di akun Threads pribadinya, @anitadewl. Dalam postingannya, Anita menceritakan kejadian ketika tumbler miliknya hilang usai tertinggal di kereta.

Menurut Anita, hilangnya botol minum tersebut merupakan kelalaian pihak petugas KAI. Ia pun memviralkan ceritanya di media sosial.

Cerita itu kemudian viral dan menjadi perbincangan netizen. Warganet murka setelah beredar kabar bahwa petugas KAI tersebut terancam dipecat akibat kasus hilangnya tumbler milik penumpang itu.

Berikut kronologi lengkap cerita viral petugas KAI yang terancam dipecat akibat hilangnya botol tumbler penumpang KRL, dirangkum iNews Media Group, Kamis (27/11/2025).

Anita Membuat Utasan di Threads