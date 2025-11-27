Profil dan Potret Tristan Molina, Aktor Tampan yang Usianya Beda 25 Tahun dari Olla Ramlan

JAKARTA – Profil dan potret Tristan Molina, aktor tampan yang usianya terpaut 25 tahun dari Olla Ramlan, kini tengah ramai diperbincangkan. Sosok Tristan menjadi sorotan setelah membagikan potret kemesraannya dengan Olla melalui media sosial.

Bule yang mengawali karier sebagai model ini ternyata masih sangat muda, yakni berusia 20 tahun. Perbedaan usia yang cukup jauh dengan Olla sekitar 25 tahun membuat kedekatan keduanya menjadi topik panas di kalangan warganet.

Untuk diketahui, Olla Ramlan lahir pada 15 Februari 1980 dan kini berusia 45 tahun. Sementara itu, Tristan diduga lahir pada 2005 dan masih berusia 20 tahun.

Berikut biodata lengkap Tristan Molina:

Nama Lengkap: Tristan Molina

Tahun Lahir: 2005

Usia: 20 Tahun

Tinggi Badan: 179 cm

Pekerjaan: Model, Aktor

Kewarganegaraan: Indonesia (diduga berdarah campuran Prancis–Malaysia)

Domisili: Jakarta

Manajemen: Sigma Management

Instagram: @tristan__molina

TikTok: @tristanmolina0

Belum lama ini, hubungan Tristan dan Olla semakin menjadi sorotan setelah Olla membagikan momen mesra saat liburan bersama di Gili Meno, Nusa Tenggara Barat. Melalui akun Instagram-nya, Olla memperlihatkan deretan foto perjalanan romantis bersama sang kekasih.