Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Tristan Molina, Aktor Tampan yang Usianya Beda 25 Tahun dari Olla Ramlan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |09:08 WIB
Profil dan Potret Tristan Molina, Aktor Tampan yang Usianya Beda 25 Tahun dari Olla Ramlan
Profil dan Potret Tristan Molina, Aktor Tampan yang Usianya Beda 25 Tahun dari Olla Ramlan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Profil dan potret Tristan Molina, aktor tampan yang usianya terpaut 25 tahun dari Olla Ramlan, kini tengah ramai diperbincangkan. Sosok Tristan menjadi sorotan setelah membagikan potret kemesraannya dengan Olla melalui media sosial.

Bule yang mengawali karier sebagai model ini ternyata masih sangat muda, yakni berusia 20 tahun. Perbedaan usia yang cukup jauh dengan Olla sekitar 25 tahun membuat kedekatan keduanya menjadi topik panas di kalangan warganet.

Untuk diketahui, Olla Ramlan lahir pada 15 Februari 1980 dan kini berusia 45 tahun. Sementara itu, Tristan diduga lahir pada 2005 dan masih berusia 20 tahun.

Berikut biodata lengkap Tristan Molina:

  • Nama Lengkap: Tristan Molina
  • Tahun Lahir: 2005
  • Usia: 20 Tahun
  • Tinggi Badan: 179 cm
  • Pekerjaan: Model, Aktor
  • Kewarganegaraan: Indonesia (diduga berdarah campuran Prancis–Malaysia)
  • Domisili: Jakarta
  • Manajemen: Sigma Management
  • Instagram: @tristan__molina
  • TikTok: @tristanmolina0

Belum lama ini, hubungan Tristan dan Olla semakin menjadi sorotan setelah Olla membagikan momen mesra saat liburan bersama di Gili Meno, Nusa Tenggara Barat. Melalui akun Instagram-nya, Olla memperlihatkan deretan foto perjalanan romantis bersama sang kekasih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/25/3185859/olla-4F9h_large.jpg
Potret Seksi Olla Ramlan Liburan Bareng Pacar Brondong, Netizen Langsung Istigfar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/629/3176495/olla-7Yxb_large.jpg
Olla Ramlan Tulis Pesan Haru Usai Ibunda Tercinta Meninggal Dunia: I Love You My Beautiful Mother
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/629/3156360/olla_ramlan-Jr2o_large.jpg
Olla Ramlan Dapat Surat Cinta dari Anak, Isinya Bikin Terharu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/612/3151772/olla_ramlan-ACFr_large.jpg
Potret Kedekatan Teuku Ryan dan Olla Ramlan, Dua Sejoli yang Digosipkan Pacaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/612/3149163/5_potret_olla_ramlan_saat_hadir_ngunduh_mantu_alyssa_dan_al_pakai_kebaya_dan_tas_hermes_glamor-mV5n_large.jpg
5 Potret Olla Ramlan Saat Hadir Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa, Pakai Kebaya dan Tas Hermes Glamor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/612/3145399/3_potret_olla_ramlan_kembali_berhijab_saat_idul_adha-1ZTj_large.jpg
3 Potret Olla Ramlan Kembali Berhijab Saat Idul Adha, Siap Berbagi ke Followers
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement