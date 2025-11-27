Profil dan Potret Insanul Fahmi, Pengusaha Muda yang Ngaku Nikah Siri dengan Inara Rusli

JAKARTA – Profil dan potret Insanul Fahmi, pengusaha muda yang mengaku menikah siri dengan Inara Rusli, tengah menjadi sorotan publik. Namanya mencuat setelah skandal tersebut terbongkar. Ia bahkan dilaporkan oleh istrinya, Wardatina Mawa, ke Polda Metro Jaya atas dugaan perzinaan.

Lalu, siapa sebenarnya Insanul Fahmi?

Insanul Fahmi dikenal sebagai pengusaha muda yang memiliki sejumlah lini bisnis. Melansir LinkedIn, Insanul merupakan CEO PT Karya Kuni Indonesia sejak 2020 hingga sekarang. Ia juga memiliki bisnis co-working space bernama Kopikuni, tempat ia berperan sebagai owner.

Pria yang menikahi Wardatina Mawa pada usia 19 tahun ini juga merupakan co-founder perusahaan makanan Macaroni Feast. Lulusan S1 Computer Science Universitas Indonesia tersebut diketahui bekerja sebagai Chief Business Officer di Ohayo Indonesia (Medan) serta PT Exfortless Teknologi Ekspor Indonesia (Jakarta).