Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Insanul Fahmi, Pengusaha Muda yang Ngaku Nikah Siri dengan Inara Rusli

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |08:09 WIB
Profil dan Potret Insanul Fahmi, Pengusaha Muda yang Ngaku Nikah Siri dengan Inara Rusli
Profil dan Potret Insanul Fahmi, Pengusaha Muda yang Ngaku Nikah Siri dengan Inara Rusli (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Profil dan potret Insanul Fahmi, pengusaha muda yang mengaku menikah siri dengan Inara Rusli, tengah menjadi sorotan publik. Namanya mencuat setelah skandal tersebut terbongkar. Ia bahkan dilaporkan oleh istrinya, Wardatina Mawa, ke Polda Metro Jaya atas dugaan perzinaan.

Lalu, siapa sebenarnya Insanul Fahmi?

Insanul Fahmi dikenal sebagai pengusaha muda yang memiliki sejumlah lini bisnis. Melansir LinkedIn, Insanul merupakan CEO PT Karya Kuni Indonesia sejak 2020 hingga sekarang. Ia juga memiliki bisnis co-working space bernama Kopikuni, tempat ia berperan sebagai owner.

Pria yang menikahi Wardatina Mawa pada usia 19 tahun ini juga merupakan co-founder perusahaan makanan Macaroni Feast. Lulusan S1 Computer Science Universitas Indonesia tersebut diketahui bekerja sebagai Chief Business Officer di Ohayo Indonesia (Medan) serta PT Exfortless Teknologi Ekspor Indonesia (Jakarta).

Insanul Fahmi

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/612/3184365/marissa-wOVF_large.jpg
Profil dan Potret Marissa Anita yang Tiba-tiba Gugat Cerai Suami Bule usai 17 Tahun Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/612/3179707/viral-mfFe_large.jpg
Ditalak Suami yang Jadi PPPK, Melda Cerita Beli Baju Korpri dari Hasil Jualan Cabai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/612/3178448/daehoon-neiy_large.jpg
Netizen Spill Berkas Perceraian Jule dan Daehoon Lagi Diurus: Info A1 Nih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/612/3177006/sia-nxp4_large.jpg
Mantan Suami Sia Tuntut Nafkah Rp3,9 Miliar, Ingin Tetap Hidup Mewah Setelah Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/612/3168081/patah_hati-71oq_large.jpg
Kenapa Susah Move On dari Mantan Menurut Psikologi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/612/3165724/andre-TYrl_large.jpg
Batal Cerai, Anak Ingin Andre Taulany dan Erin Damai
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement