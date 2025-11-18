Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Marissa Anita yang Tiba-tiba Gugat Cerai Suami Bule usai 17 Tahun Menikah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |18:49 WIB
Profil dan Potret Marissa Anita yang Tiba-tiba Gugat Cerai Suami Bule usai 17 Tahun Menikah
Profil dan Potret Marissa Anita yang Tiba-tiba Gugat Cerai Suami Bule usai 17 Tahun Menikah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Profil dan potret Marissa Anita yang tiba-tiba menggugat cerai suaminya. Suami Marissa Anita diketahui merupakan warga negara asing, dan keduanya telah menikah selama 17 tahun.

Aktris dan presenter Marissa Anita diam-diam mengambil langkah hukum terkait pernikahannya. Ia tercatat mengajukan gugatan cerai terhadap sang suami, Andrew Trigg, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan data yang muncul dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

marissa

Informasi pendaftaran perkara tersebut dibenarkan oleh Sunoto, Juru Bicara PN Jakarta Pusat. Ia menyebut perkara itu masuk pada 12 November 2025 dan langsung memperoleh nomor registrasi 785.

Pengadilan menjadwalkan sidang perdana pada 19 November. Agenda pertama masih berupa mediasi, tahap yang wajib ditempuh pasangan yang bersengketa di pengadilan negeri sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai.

Hingga saat ini, baik Marissa maupun Andrew belum memberikan keterangan resmi mengenai kondisi rumah tangga mereka maupun alasan di balik gugatan tersebut.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
