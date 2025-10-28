Ditalak Suami yang Jadi PPPK, Melda Cerita Beli Baju Korpri dari Hasil Jualan Cabai

Ditalak Suami yang Jadi PPPK, Melda Cerita Beli Baju Korpri dari Hasil Jualan Cabai (Foto: Instagram)

JAKARTA – Nama Melda Safitri, perempuan asal Aceh Singkil, mendadak viral di media sosial setelah kisah rumah tangganya terungkap ke publik. Saat menjadi bintang tamu di podcast Curhat Bang Denny Sumargo, Melda dengan tegar menceritakan perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan, kesetiaan, dan pengkhianatan.

Melda mengaku telah mendampingi suaminya sejak masa-masa sulit, bahkan ketika sang suami berjuang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia memberikan dukungan penuh, baik secara moral maupun finansial, agar suaminya bisa meraih impiannya menjadi aparatur pemerintah.

Namun, setelah suaminya dinyatakan lolos seleksi dan akan segera dilantik, Melda justru menerima talak dari sang suami. Ia menegaskan, dirinya tidak diusir seperti kabar yang beredar, melainkan memilih pulang ke rumah orang tua setelah dijatuhi talak tiga.

“Saya diceraikan tanggal 15 Agustus, dua hari sebelum dia dilantik jadi PPPK,” ungkap Melda.

Melda sempat menanyakan alasan sang suami menceraikannya.