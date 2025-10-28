Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ditalak Suami yang Jadi PPPK, Melda Cerita Beli Baju Korpri dari Hasil Jualan Cabai

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |07:42 WIB
Ditalak Suami yang Jadi PPPK, Melda Cerita Beli Baju Korpri dari Hasil Jualan Cabai
Ditalak Suami yang Jadi PPPK, Melda Cerita Beli Baju Korpri dari Hasil Jualan Cabai (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Nama Melda Safitri, perempuan asal Aceh Singkil, mendadak viral di media sosial setelah kisah rumah tangganya terungkap ke publik. Saat menjadi bintang tamu di podcast Curhat Bang Denny Sumargo, Melda dengan tegar menceritakan perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan, kesetiaan, dan pengkhianatan.

Melda mengaku telah mendampingi suaminya sejak masa-masa sulit, bahkan ketika sang suami berjuang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia memberikan dukungan penuh, baik secara moral maupun finansial, agar suaminya bisa meraih impiannya menjadi aparatur pemerintah.

Namun, setelah suaminya dinyatakan lolos seleksi dan akan segera dilantik, Melda justru menerima talak dari sang suami. Ia menegaskan, dirinya tidak diusir seperti kabar yang beredar, melainkan memilih pulang ke rumah orang tua setelah dijatuhi talak tiga.

“Saya diceraikan tanggal 15 Agustus, dua hari sebelum dia dilantik jadi PPPK,” ungkap Melda.

Melda sempat menanyakan alasan sang suami menceraikannya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/612/3184365/marissa-wOVF_large.jpg
Profil dan Potret Marissa Anita yang Tiba-tiba Gugat Cerai Suami Bule usai 17 Tahun Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/612/3178448/daehoon-neiy_large.jpg
Netizen Spill Berkas Perceraian Jule dan Daehoon Lagi Diurus: Info A1 Nih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/612/3177006/sia-nxp4_large.jpg
Mantan Suami Sia Tuntut Nafkah Rp3,9 Miliar, Ingin Tetap Hidup Mewah Setelah Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/612/3168081/patah_hati-71oq_large.jpg
Kenapa Susah Move On dari Mantan Menurut Psikologi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/612/3165724/andre-TYrl_large.jpg
Batal Cerai, Anak Ingin Andre Taulany dan Erin Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/612/3164471/andre-NAOh_large.jpg
Ogah Miskin Usai Cerai, Ini Rincian Harta yang Digugat Erin Taulany ke Andre Taulany
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement