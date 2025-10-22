Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Netizen Spill Berkas Perceraian Jule dan Daehoon Lagi Diurus: Info A1 Nih

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |11:10 WIB
Netizen Spill Berkas Perceraian Jule dan Daehoon Lagi Diurus: Info A1 Nih
Netizen Spill Berkas Perceraian Jule dan Daehoon Lagi Diurus: Info A1 Nih (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Polemik dugaan perselingkuhan selebgram Julia Prastini alias Jule dengan Safrie Ramadhan masih terus bergulir. Bahkan, terkini kabarnya Jule dan suaminya, Na Daehoon, tengah mengurus perceraian.

Isu ini beredar salah satunya di akun TikTok @secretlifeofjulee_, di mana akun tersebut membagikan potret kehidupan rumah tangga Jule dan Daehoon hingga isu perselingkuhan yang belakangan ini menjadi perbincangan.

Akun itu blak-blakan menyebut bahwa proses perceraian Daehoon dan Jule sedang diurus. Sementara pria yang diduga selingkuhan Jule, yaitu Safrie, dikabarkan akan di-drop out dari kampusnya.

"Info A1 yaa, perceraiannya Daehoon dan Jule lagi diurus guys, terus si Safri mau di-DO dari kampus... Info dari gw nggak pernah meleset yaa, thx," tulis akun tersebut.

Warganet pun ramai-ramai berkomentar dalam postingan itu. Ada yang bersyukur keduanya akhirnya bercerai dan banyak yang mendoakan Daehoon agar rezekinya dilancarkan setelah apa yang dilaluinya saat ini.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
