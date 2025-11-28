Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Fakta-Fakta Video Syur Inara Rusli dan Insanul Fahmi Diduga Berdurasi 2 Jam

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |06:10 WIB
Fakta-Fakta Video Syur Inara Rusli dan Insanul Fahmi Diduga Berdurasi 2 Jam
Fakta-Fakta Video Syur Inara Rusli dan Insanul Fahmi Diduga Berdurasi 2 Jam (Foto:Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Fakta-fakta video syur Inara Rusli dan Insanul Fahmi diduga berdurasi 2 jam. Inara Rusli dilaporkan Wardatina Mawa terkait dugaan kasus perselingkuhan dan perzinaan. Laporan itu dibuat di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Minggu, 23 November 2025.

Mawa menjelaskan bahwa laporan yang dibuat juga melibatkan suaminya, Insanul Fahmi. Dia menuding sang suami menjalin cinta terlarang dengan figur publik berinisial IR tersebut yang bernama Insanul Fahmi.

"Saya baru melaporkan isu perselingkuhan dan perzinahan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu public figure inisial IR. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya. Saya serahkan ke pihak penyidik," kata Wardatina Mawa.

Salah satu bukti yang diserahkan ke penyidik antara lain video syur Inara Rusli dan Insanul Fahmi yang berdurasi 2 jam. Berikut adalah fakta-faktanya yang dirangkum Okezone.

1. CCTV Video Syur

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/612/3186166/insanul-Tf4n_large.jpg
Profil dan Potret Insanul Fahmi, Pengusaha Muda yang Ngaku Nikah Siri dengan Inara Rusli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/612/3184365/marissa-wOVF_large.jpg
Profil dan Potret Marissa Anita yang Tiba-tiba Gugat Cerai Suami Bule usai 17 Tahun Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/612/3179707/viral-mfFe_large.jpg
Ditalak Suami yang Jadi PPPK, Melda Cerita Beli Baju Korpri dari Hasil Jualan Cabai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/612/3178448/daehoon-neiy_large.jpg
Netizen Spill Berkas Perceraian Jule dan Daehoon Lagi Diurus: Info A1 Nih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/612/3177006/sia-nxp4_large.jpg
Mantan Suami Sia Tuntut Nafkah Rp3,9 Miliar, Ingin Tetap Hidup Mewah Setelah Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/612/3168081/patah_hati-71oq_large.jpg
Kenapa Susah Move On dari Mantan Menurut Psikologi?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement