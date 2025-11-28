Fakta-Fakta Video Syur Inara Rusli dan Insanul Fahmi Diduga Berdurasi 2 Jam

JAKARTA - Fakta-fakta video syur Inara Rusli dan Insanul Fahmi diduga berdurasi 2 jam. Inara Rusli dilaporkan Wardatina Mawa terkait dugaan kasus perselingkuhan dan perzinaan. Laporan itu dibuat di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Minggu, 23 November 2025.

Mawa menjelaskan bahwa laporan yang dibuat juga melibatkan suaminya, Insanul Fahmi. Dia menuding sang suami menjalin cinta terlarang dengan figur publik berinisial IR tersebut yang bernama Insanul Fahmi.

"Saya baru melaporkan isu perselingkuhan dan perzinahan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu public figure inisial IR. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya. Saya serahkan ke pihak penyidik," kata Wardatina Mawa.

Salah satu bukti yang diserahkan ke penyidik antara lain video syur Inara Rusli dan Insanul Fahmi yang berdurasi 2 jam. Berikut adalah fakta-faktanya yang dirangkum Okezone.

1. CCTV Video Syur