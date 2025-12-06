Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Dampak Negatif Bangun Tidur Langsung Buka HP

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |19:02 WIB
Ini Dampak Negatif Bangun Tidur Langsung Buka HP
Ini Dampak Negatif Bangun Tidur Langsung Buka HP (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ini dampak negatif bangun tidur langsung buka HP. Meski memiliki banyak manfaat, penggunaan ponsel ataupun gawai secara berlebihan dapat berdampak buruk. Dilansir Times Now News, sebuah studi dari IDC mengungkap sekitar 80 persen pengguna smartphone terbiasa memeriksa ponsel dalam 15 menit setelah bangun tidur.

Dosen Psikologi UM Surabaya, Fety Khosianah, menjelaskan beberapa konsekuensi dari kebiasaan langsung membuka ponsel begitu bangun tidur. Menurutnya dampak pertama dari membuka ponsel beberapa saat setelah bangun pagi adalah menempatkan diri seseorang dalam situasi yang penuh tekanan. Dengan banyaknya pesan yang masuk melalui berbagai aplikasi seperti whatsApp maupun surat elektronik, membuat seseorang semakin bingung harus merespon yang mana terlebih dahulu.

“Hal ini bukanlah cara yang tepat untuk memulai hari, mengingat fakta bahwa seseorang akan melihat banyaknya pesan dari berbagai aplikasi, dan membuat terganggu untuk memulai hari dengan pikiran yang tenang dan nyaman,” jelas Fety dilansir dari laman UM Surabaya.

Menurut psikiater Nikole Benders-Hadi, bahwa dengan melihat handphone sesaat setelah bangun tidur akan membuat tingkat stres bertambah dan merasa kewalahan terhadap banyak hal.

Sebuah studi oleh tim dari University of Gothenburg di Swedia menemukan bahwa frekuensi tinggi dalam penggunaan ponsel meningkatan risiko gangguan tidur dan gejala depresi pada laki-laki dan perempuan di usia muda.

Telusuri berita women lainnya
