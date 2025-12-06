Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Perindo Peringati Hari Disabilitas, Ajak Workshop Karyawan Disabilitas

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |08:45 WIB
Perindo Peringati Hari Disabilitas, Ajak Workshop Karyawan Disabilitas
Perindo Peringati Hari Disabilitas, Ajak Workshop Karyawan Disabilitas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional, Partai Perindo kembali menegaskan komitmennya terhadap nilai-nilai kesetaraan dan inklusi sosial melalui rangkaian kegiatan yang dirancang untuk memberikan ruang, suara, dan kesempatan bagi para penyandang disabilitas.

Acara ini berlangsung di Kedai Kopi Sunyi, Jakarta Selatan, yang mempekerjakan para karyawan disabilitas tuna rungu. Tahun ini, perayaan Hari Disabilitas Internasional berlangsung dengan nuansa berbeda, yakni lebih dekat, hangat, dan menyentuh sisi kemanusiaan.

“Kita ingin mengingatkan kepada kita semua, anak bangsa ini, bahwa ada satu komponen aspek yang sangat penting dalam melakukan berbagai upaya dan kegiatan, yaitu sisi empati yang harus kita lakukan,” ungkap Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sekjen Partai Perindo.

Dalam acara ini, Partai Perindo juga mengadakan workshop keterampilan dan sharing session bersama barista profesional yang bekerja di sana.

Dalam suasana tenang, peserta kegiatan diajak menyaksikan secara langsung proses peracikan kopi oleh barista disabilitas, mulai dari teknik dasar brewing, pengenalan alat, hingga seni menyajikan kopi yang berkualitas.

Halaman:
1 2
      
