HOME WOMEN LIFE

Upaya Kementerian Ekraf Majukan Desainer Indonesia

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |11:09 WIB
Upaya Kementerian Ekraf Majukan Desainer Indonesia
Upaya Kementerian Ekraf Majukan Desainer Lokal (Foto: Okezone)
JAKARTA – Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif mengapresiasi para desainer melalui Ekraf Design Awards (EDA) 2025. Ajang perdana ini digelar sebagai penghargaan eksklusif bagi talenta kreatif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Berlangsung di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, pada Kamis, 4 Desember 2025, EDA 2025 menjadi langkah awal yang dirancang sebagai wadah pertemuan antara arsitek, desainer produk, desainer interior, dan desainer grafis.

“Kami mengapresiasi semangat kolaborasi yang dibawa dalam EDA 2025. Hal ini terlihat bukan hanya dari satu subsektor saja, tetapi ada empat subsektor yang saling terhubung untuk networking,” kata Wamen Ekraf Irene Umar di Galeri Emiria Soenassa, TIM, belum lama ini.

Ajang ini menarik 97 pendaftar, terdiri dari 12 arsitek, 19 desainer interior, 25 desainer produk, dan 41 desainer komunikasi visual. Mereka kemudian disaring menjadi 20 desainer terpilih yang mengikuti rangkaian Design Camp serta melakukan presentasi karya secara personal maupun tim.

“Ada 20 desainer terpilih yang menempatkan ekonomi kreatif dalam karya-karya desain yang tangguh. Apalagi dengan tema Empathetic Resilience yang berarti menuju sustainability point,” lanjut Irene.

