JAKARTA – Aktor Andrew Andika menanggapi tudingan yang dilontarkan oleh mantan istrinya, Tengku Dewi Putri, terkait persoalan tanggung jawab nafkah dan pengasuhan anak bersama.
Tuduhan tersebut mengarah pada klaim bahwa ada sosok berkepribadian Narcissistic Personality Disorder (NPD) yang disebut lepas tanggung jawab dan tidak memberikan nafkah.
Lalu, apa sebenarnya arti NPD, dan bagaimana cara menyikapi seseorang yang memiliki gangguan kepribadian ini? Berikut penjelasannya.
Gangguan kepribadian narsistik atau Narcissistic Personality Disorder (NPD), dikenal juga sebagai narsisme patologis, merupakan kondisi kesehatan mental ketika seseorang memiliki keyakinan berlebihan bahwa dirinya lebih unggul dari orang lain.
Meski sifat narsistik bisa muncul pada siapa pun, orang dengan NPD mengalami gangguan yang lebih serius karena memengaruhi hubungan sosial dan kehidupan sehari-hari.
Penderita NPD cenderung kurang empati dan kesulitan membangun hubungan yang mendalam dengan orang lain. Gangguan ini termasuk dalam kelompok gangguan kepribadian dalam dunia psikologi klinis.
Beberapa gejala umum yang sering terlihat pada penderita NPD antara lain:
Sifat-sifat ini sering kali membuat penderita NPD mengalami masalah dalam hubungan sosial, pekerjaan, maupun keluarga.