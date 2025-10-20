Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Andrew Andika Dituding NPD, Apa Sih Artinya?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |17:10 WIB
Andrew Andika Dituding NPD, Apa Sih Artinya?
Andrew Andika Dituding NPD, Apa Sih Artinya? (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Aktor Andrew Andika menanggapi tudingan yang dilontarkan oleh mantan istrinya, Tengku Dewi Putri, terkait persoalan tanggung jawab nafkah dan pengasuhan anak bersama.

Tuduhan tersebut mengarah pada klaim bahwa ada sosok berkepribadian Narcissistic Personality Disorder (NPD) yang disebut lepas tanggung jawab dan tidak memberikan nafkah.

Lalu, apa sebenarnya arti NPD, dan bagaimana cara menyikapi seseorang yang memiliki gangguan kepribadian ini? Berikut penjelasannya.

Apa Itu NPD?

Gangguan kepribadian narsistik atau Narcissistic Personality Disorder (NPD), dikenal juga sebagai narsisme patologis, merupakan kondisi kesehatan mental ketika seseorang memiliki keyakinan berlebihan bahwa dirinya lebih unggul dari orang lain.

Meski sifat narsistik bisa muncul pada siapa pun, orang dengan NPD mengalami gangguan yang lebih serius karena memengaruhi hubungan sosial dan kehidupan sehari-hari.

Penderita NPD cenderung kurang empati dan kesulitan membangun hubungan yang mendalam dengan orang lain. Gangguan ini termasuk dalam kelompok gangguan kepribadian dalam dunia psikologi klinis.

Perbedaan Narsisme dan Gangguan NPD

  • Perlu dibedakan antara narsisme biasa, kepribadian narsisistik, dan gangguan kepribadian narsistik (NPD).
  • Narsisme dan kepribadian narsisistik masih tergolong perilaku manusia normal.
  • NPD sudah termasuk kondisi klinis yang mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari seseorang.

Ciri-ciri Orang dengan NPD

Beberapa gejala umum yang sering terlihat pada penderita NPD antara lain:

  • Merasa istimewa dan lebih baik dari orang lain.
  • Melebih-lebihkan prestasi dan kemampuan.
  • Selalu mencari perhatian serta kekaguman.
  • Ingin diperlakukan secara “khusus”.
  • Sulit menerima kritik dan mudah tersinggung.

Sifat-sifat ini sering kali membuat penderita NPD mengalami masalah dalam hubungan sosial, pekerjaan, maupun keluarga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/612/3180002/psikolog-b4f8_large.jpg
Gangguan NPD Bisa Disembuhkan, Ini Tahapan Terapinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/482/3178606/obat-g4Cl_large.jpg
Jangan Sembarangan Minum Obat Antidepresan, Ini Bahayanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/611/3176749/wajah-UWEo_large.jpg
Merawat dan Memanjakan Tubuh Bisa Jaga Mental Health, Ini Kata Psikolog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/482/3176216/kesehatan_mental-k48N_large.jpg
Hari Mental Sedunia, Kenali Gejala dan Pertolongan Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/482/3169365/bengong-XqUa_large.jpg
Benarkah Sering Bengong Tanda Gangguan Mental?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/482/3169395/stress-DaOS_large.jpg
Cara Menangani Burnout Tanpa Kehilangan Akal Sehat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement