Andrew Andika Dituding NPD, Apa Sih Artinya?

JAKARTA – Aktor Andrew Andika menanggapi tudingan yang dilontarkan oleh mantan istrinya, Tengku Dewi Putri, terkait persoalan tanggung jawab nafkah dan pengasuhan anak bersama.

Tuduhan tersebut mengarah pada klaim bahwa ada sosok berkepribadian Narcissistic Personality Disorder (NPD) yang disebut lepas tanggung jawab dan tidak memberikan nafkah.

Lalu, apa sebenarnya arti NPD, dan bagaimana cara menyikapi seseorang yang memiliki gangguan kepribadian ini? Berikut penjelasannya.

Apa Itu NPD?

Gangguan kepribadian narsistik atau Narcissistic Personality Disorder (NPD), dikenal juga sebagai narsisme patologis, merupakan kondisi kesehatan mental ketika seseorang memiliki keyakinan berlebihan bahwa dirinya lebih unggul dari orang lain.

Meski sifat narsistik bisa muncul pada siapa pun, orang dengan NPD mengalami gangguan yang lebih serius karena memengaruhi hubungan sosial dan kehidupan sehari-hari.

Penderita NPD cenderung kurang empati dan kesulitan membangun hubungan yang mendalam dengan orang lain. Gangguan ini termasuk dalam kelompok gangguan kepribadian dalam dunia psikologi klinis.

Perbedaan Narsisme dan Gangguan NPD

Perlu dibedakan antara narsisme biasa, kepribadian narsisistik, dan gangguan kepribadian narsistik (NPD).

Narsisme dan kepribadian narsisistik masih tergolong perilaku manusia normal.

NPD sudah termasuk kondisi klinis yang mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari seseorang.

Ciri-ciri Orang dengan NPD

Beberapa gejala umum yang sering terlihat pada penderita NPD antara lain:

Merasa istimewa dan lebih baik dari orang lain.

Melebih-lebihkan prestasi dan kemampuan.

Selalu mencari perhatian serta kekaguman.

Ingin diperlakukan secara “khusus”.

Sulit menerima kritik dan mudah tersinggung.

Sifat-sifat ini sering kali membuat penderita NPD mengalami masalah dalam hubungan sosial, pekerjaan, maupun keluarga.