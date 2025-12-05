HighTea with HighEnd Gelar Ajang Sosial, Padukan Keindahan dan Kemewahan

JAKARTA – HighEnd Magazine kembali menggelar HighTea, sebuah ajang sosial eksklusif yang menjadi wadah komunitas untuk memperluas jaringan. Berlokasi di The Gramercy Alam Sutera, acara bertema “Living The Legacy” ini digelar pada Kamis (4/12/2025) dan menghadirkan pengalaman yang memadukan keindahan serta kemewahan dalam suasana hunian premium yang menenangkan.

Sales Manager HighEnd Magazine, Monalisa Adhianto, menjelaskan bahwa HighTea sengaja dibuat sebagai ruang berkumpul yang memberikan ketenangan sekaligus insight baru bagi para tamu. Konsep tersebut selaras dengan karakter The Gramercy yang menawarkan gaya hidup elegan, intim, dan penuh nilai warisan bagi generasi berikutnya.

“Kita ingin mengedukasi komunitas bahwa hunian bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga memiliki nilai legacy untuk anak-anak atau sebagai warisan. Acara ini memang menjadi agenda rutin setiap bulan bersama komunitas HighEnd,” ujar Monalisa.

Selama acara, para tamu dimanjakan dengan berbagai layanan relaksasi. Babor menghadirkan layanan hand massage yang menenangkan, disusul sesi styling dari Adelle Jewellery. Pengalaman kuliner juga menjadi daya tarik, dengan canapés eksklusif dari Atria Gading Serpong yang disajikan dalam tata meja elegan lengkap dengan rangkaian bunga dari Alegre Decor.

Salah satu aktivitas yang paling menarik perhatian adalah sesi live drink-making experience bersama Naaga Bar. Dipandu oleh mixologist profesional, Gustaf, para tamu dapat menyaksikan langsung proses pembuatan mocktail sekaligus berpartisipasi membuat tiga varian minuman segar—Arma Tropical, Alca Vibrance, dan Aera Sunset.

Selain itu, The Gramercy menampilkan deretan fasilitas premium seperti The Gramercy Grand Clubhouse, kolam renang, children playground, basketball court, jogging track, dan outdoor gym. Seluruh kawasan dirancang oleh International Landscape Designer sehingga menyajikan kualitas lingkungan yang estetis sekaligus nyaman. Lokasinya yang strategis di pusat Alam Sutera menjadikan The Gramercy pilihan ideal untuk hunian maupun investasi.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)