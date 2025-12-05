Kolaborasi HighEnd dan Alam Sutera Tampilkan Visi Hunian Eksklusif Bernilai Warisan

JAKARTA – HighEnd Magazine kembali menggelar acara HighTea sebagai ruang sosial untuk memperluas jaringan komunitas. Mengusung tema “Living The Legacy”, acara yang berlangsung di The Gramercy Alam Sutera pada Kamis (4/12/2025) ini menonjolkan pengalaman hunian yang memadukan keindahan, kemewahan, dan ketenangan.

Acara tersebut menjadi wujud kolaborasi HighEnd dan Alam Sutera dalam memperkenalkan gaya hidup eksklusif yang tidak hanya menitikberatkan kenyamanan dan estetika, tetapi juga nilai warisan antargenerasi. The Gramercy dipilih sebagai lokasi karena dianggap merepresentasikan hunian premium dengan desain Eropa yang timeless serta suasana kawasan yang tenang.

"Kami ingin menunjukkan bahwa Alam Sutera berkomitmen meningkatkan kualitas hidup penghuninya melalui konsep Living the Legacy," ujar Wikhen Rusli, Sales & Marketing Division Head PT Alfa Goldland Realty.

Wikhen menjelaskan, selama lebih dari 30 tahun Alam Sutera berkembang sebagai kawasan mapan dengan infrastruktur tertata dan fasilitas lengkap. Kini, hunian tidak sekadar tempat tinggal, tetapi medium yang memadukan kenyamanan, tren gaya hidup, hingga sentuhan kemewahan.

The Gramercy menjadi salah satu proyek unggulan yang diposisikan sebagai masterpiece terbaru Alam Sutera. Hanya terdiri dari 112 unit, kawasan ini dirancang eksklusif dengan fasilitas premium seperti clubhouse dengan lap pool 40 meter, area hijau, jogging track, serta jalur aktivitas luar ruang di koridor hijau green tunnel Alam Sutera.

"Fasilitas pendukung di sekitar kawasan juga lengkap, mulai dari rumah sakit, pusat kuliner, pusat belanja, hingga akses menuju Jakarta. Letak Alam Sutera yang berada di pintu masuk Tangerang menjadikannya kawasan strategis yang mengutamakan kenyamanan hunian dan lingkungan," tutup Wikhen.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)