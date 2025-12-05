HighTea with HighEnd di The Gramercy Alam Sutera Dapat Sambutan Hangat Peserta

JAKARTA – HighEnd Magazine kembali menghadirkan acara HighTea sebagai ajang gaya hidup sekaligus ruang interaksi komunitas di Ibu Kota. Mengusung tema “Living The Legacy”, kegiatan yang digelar pada Kamis (4/12/2025) di The Gramercy Alam Sutera ini sukses memberikan pengalaman penuh ketenangan, keindahan, dan kemewahan bagi seluruh peserta.

Sales Manager HighEnd Magazine, Monalisa Adhianto, menjelaskan bahwa konsep Living The Legacy dihadirkan untuk mengajak komunitas memahami bahwa hunian bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga aset bernilai yang dapat diwariskan.

"Kita ingin mengedukasi komunitas kita yang datang hari ini bahwa hunian itu bukan hanya tempat tinggal, tapi bagaimana mempunyai nilai legacy untuk anak-anak atau untuk warisan. Ini merupakan agenda rutin yang biasa kita selenggarakan setiap bulan bersama komunitas HighEnd," ungkap Monalisa.

Selama acara, tamu undangan menikmati serangkaian layanan eksklusif. Babor menghadirkan layanan hand massage, sementara Adelle Jewellery mengadakan sesi styling yang menambahkan sentuhan glamor. Pengalaman kuliner juga menjadi daya tarik lewat canapés eksklusif dari Atria Gading Serpong, dipadukan dengan dekorasi elegan dari Alegre Decor.

Salah satu sorotan utama adalah sesi live drink-making experience bersama Naaga Bar. Para tamu tidak hanya menyaksikan langsung proses pembuatan minuman oleh mixologist profesional, Gustaf, tetapi juga berkesempatan meracik tiga mocktail segar: Arma Tropical, Alca Vibrance, dan Aera Sunset.