Livette, Mahakarya Liliana Tanoesoedibjo Melenggang di I Fashion Festival & The Masterpiece 2025

JAKARTA - HighEnd Magazine bersama MNC Channels melalui Celebrities TV kembali menggelar "I Fashion Festival & The Masterpiece 2025". Ajang fashion tahunan ini menjadi wadah bagi para desainer lokal untuk menampilkan kreasi terbaik mereka, sekaligus memperkuat peran industri fashion Indonesia di tanah air. Acara ini digelar pada Senin (8/12/2025) di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Executive Chairwoman MNC Group Mrs. Liliana Tanoesoedibjo mengungkap tema tahun ini untuk The Masterpiece ke-17 mengusung tema yakni “Baroque Reborn,” dan I Fashion Festival ke-14 “Colors of Nusantara”.

“Tahun 2025 membawa tantangan dan pelajaran berharga yang menumbuhkan kreativitas kita. Dari perjalanan inilah lahir tema The Masterpiece ke-17 yaitu “Baroque Reborn,” dan I Fashion Festival ke-14 yaitu “Colors of Nusantara,” ungkap Ibu Liliana Tanoesoedibjo di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (8/12/2025).

Acara ini turut menampilkan mahakarya milik Liliana Tanoesoedibjo, yakni tenun by Livette. Tampak gaun hitam dengan paduan tenun yang indah melenggang dalam acara ini, sekaligus menunjukkan keindahan wastra Indonesia yang memikat.

“Untuk Livette sendiri temanya royal. Jadi saya membawa sesuatu yang berbeda, di mana tema besarnya itu Baroque Reborn. Jadi putri-putri bangsawan yang pada abad 17–18 dan baju-bajunya itu seperti itu. Kita layers dan a lot of details, sequins dan juga banyak embroidery,” jelas Lily.