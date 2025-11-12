Raih Penghargaan The Alpha Under 40 2025, Samuel Christ Ajak Anak Muda Tak Takut Bermimpi

JAKARTA – Ajang penghargaan The Alpha Under 40 2025 kembali digelar oleh HighEnd Magazine sebagai bentuk apresiasi terhadap insan muda inspiratif di bawah usia 40 tahun. Salah satu penerima penghargaan tahun ini adalah Samuel Christ, figur muda dengan semangat inovatif yang berfokus pada pengembangan ide dan kreativitas generasi muda.

Christ mengaku tak menyangka namanya termasuk dalam jajaran penerima penghargaan bergengsi tersebut. Ia mengatakan bahwa semua yang ia lakukan berawal dari rasa senang dan keinginannya untuk mendorong anak muda Indonesia agar terus maju.

“Saya pastinya senang sekali, jujur nggak menyangka bisa menjadi salah satu pemenang di The Alpha Under 40 tahun ini. Ini kebanggaan sekaligus kehormatan besar buat saya,” ujar Christ di sela acara The Alpha Under 40 2025 di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).

Menurutnya, penghargaan yang diterima kali ini berkat kiprahnya di bidang inovasi. Ia menekankan pentingnya menciptakan ruang berkembang bagi generasi muda agar bisa mengasah potensi dan berkontribusi untuk negeri.

“Saya di sini masuk di kategori inovasi, jadi fokusnya bagaimana menciptakan ide dan terobosan baru untuk anak-anak muda agar mereka bisa terus berkembang,” katanya.

Christ menegaskan bahwa penghargaan ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari langkah baru untuk terus berkarya dan memberi dampak positif.

“Semoga penghargaan ini bukan jadi akhir dari segalanya, tapi awal untuk saya bisa lebih semangat lagi, dan bisa memberikan dampak positif yang lebih besar bagi Indonesia,” tuturnya.