Daftar Shio Paling Beruntung di Tahun Kuda Api 2026

JAKARTA – Tahun 2026 dalam astrologi Tiongkok dikenal sebagai Tahun Kuda Api. Berdasarkan kalender lunar, Tahun Kuda Api dimulai pada 17 Februari 2026 hingga 6 Februari 2027. Sementara itu, mereka yang lahir pada 1 Januari–16 Februari 2026 masih berada di bawah naungan Shio Ular Kayu.

Elemen Api yang menyertai Shio Kuda membawa energi kuat berupa semangat, keberanian, dan perubahan besar. Kombinasi ini dipercaya menghadirkan peluang positif bagi beberapa shio tertentu, terutama dalam hal karier, keuangan, dan hubungan.

Menurut perhitungan astrologi Tiongkok, sejumlah shio diprediksi akan menikmati keberuntungan lebih besar sepanjang Tahun Kuda Api 2026. Shio tersebut antara lain Kambing, Harimau, Anjing, dan Ular. Berikut penjelasan lengkapnya yang dirangkum dari laman Royaldragon.

1. Shio Kambing

Pemilik Shio Kambing akan merasakan dukungan kuat dari lingkungan sekitar, baik rekan kerja maupun komunitas. Perkembangan karier dan rezeki cenderung stabil, meski perlu waspada terhadap pengeluaran berlebihan.

Periode paling menguntungkan: April serta September–November.

Perlu dihindari: Terlalu royal atau melakukan pengeluaran demi gengsi.

Saran: Lakukan evaluasi keuangan rutin dan pertimbangkan ulang pengeluaran non-esensial.

2. Shio Harimau

Tahun Kuda Api membawa peluang besar bagi Shio Harimau, terutama dalam karier dan jaringan profesional. Namun, sifat impulsif bisa menjadi bumerang bila tidak dikendalikan.

Waktu terbaik: April–Juni dan Desember.

Risiko: Keputusan tergesa-gesa, terutama terkait investasi.

Tips: Uji ide baru dalam skala kecil sebelum dikembangkan lebih luas.