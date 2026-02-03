5 Persiapan Imlek yang Wajib Dilakukan, Biar Hoki!

JAKARTA – Tahun Baru Imlek merupakan momen penting bagi masyarakat Tionghoa untuk menyambut tahun yang baru dengan harapan, keberuntungan, dan kebahagiaan.

Agar makin meriah dan berkesan, tak ada salahnya untuk mempersiapkan segala perintilan serba Imlek untuk menyambut tahun baru ini. Persiapannya pun beragam, mulai dari makanan, dekorasi, dan sebagainya.

Berikut lima persiapan utama sebelum Imlek yang perlu diperhatikan, dirangkum iNews Media Group, Selasa (3/2/2026).

1. Membersihkan Rumah Secara Menyeluruh

Membersihkan rumah sebelum Imlek memiliki makna simbolis, yaitu membuang kesialan dan energi negatif dari tahun sebelumnya. Rumah dibersihkan dari atas ke bawah, termasuk perabot, jendela, dan sudut-sudut yang jarang tersentuh. Namun, saat hari Imlek tiba, menyapu atau membersihkan rumah justru dihindari karena dipercaya dapat “menyapu” keberuntungan yang baru datang.

2. Menghias Rumah dengan Dekorasi Imlek

Dekorasi khas Imlek seperti lampion merah, kertas bertuliskan huruf “福” (fu) yang berarti keberuntungan, serta hiasan bernuansa merah dan emas mulai dipasang. Warna merah melambangkan kebahagiaan dan keberuntungan, sedangkan emas melambangkan kemakmuran. Dekorasi ini tidak hanya memperindah rumah, tetapi juga menciptakan suasana Imlek yang hangat dan meriah.

3. Menyiapkan Makanan dan Kue Khas Imlek