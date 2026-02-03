Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Persiapan Imlek yang Wajib Dilakukan, Biar Hoki!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |15:34 WIB
5 Persiapan Imlek yang Wajib Dilakukan, Biar Hoki!
5 Persiapan Imlek yang Wajib Dilakukan, Biar Hoki! (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tahun Baru Imlek merupakan momen penting bagi masyarakat Tionghoa untuk menyambut tahun yang baru dengan harapan, keberuntungan, dan kebahagiaan.

Agar makin meriah dan berkesan, tak ada salahnya untuk mempersiapkan segala perintilan serba Imlek untuk menyambut tahun baru ini. Persiapannya pun beragam, mulai dari makanan, dekorasi, dan sebagainya.

Berikut lima persiapan utama sebelum Imlek yang perlu diperhatikan, dirangkum iNews Media Group, Selasa (3/2/2026).

1. Membersihkan Rumah Secara Menyeluruh

Membersihkan rumah sebelum Imlek memiliki makna simbolis, yaitu membuang kesialan dan energi negatif dari tahun sebelumnya. Rumah dibersihkan dari atas ke bawah, termasuk perabot, jendela, dan sudut-sudut yang jarang tersentuh. Namun, saat hari Imlek tiba, menyapu atau membersihkan rumah justru dihindari karena dipercaya dapat “menyapu” keberuntungan yang baru datang.

2. Menghias Rumah dengan Dekorasi Imlek

Dekorasi khas Imlek seperti lampion merah, kertas bertuliskan huruf “福” (fu) yang berarti keberuntungan, serta hiasan bernuansa merah dan emas mulai dipasang. Warna merah melambangkan kebahagiaan dan keberuntungan, sedangkan emas melambangkan kemakmuran. Dekorasi ini tidak hanya memperindah rumah, tetapi juga menciptakan suasana Imlek yang hangat dan meriah.

3. Menyiapkan Makanan dan Kue Khas Imlek

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/612/3198822/imlek-dDSZ_large.jpg
Kenapa Imlek Selalu Identik dengan Hujan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/612/3198742/imlek-OUhn_large.jpg
Imlek 2026 Shio Apa? Ini Makna, Karakter, dan Peruntungannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/612/3197339/imlek-iOUd_large.jpg
5 Mitos yang Dipercaya Saat Perayaan Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/25/3196903/singapura-RCUc_large.jpg
Ini Rekomendasi Liburan Menarik di Singapura saat Tahun Baru Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/194/3195913/baju_imlek-aHMe_large.jpg
5 Inspirasi Baju Imlek 2026, Pakai Warna Keberuntungan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/408/3104214/7_rekomendasi_spot_perayaan_imlek_di_sekitar_jakarta-IJpT_large.jpg
7 Rekomendasi Spot Perayaan Imlek di Sekitar Jakarta
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement