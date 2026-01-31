Advertisement
Imlek 2026 Shio Apa? Ini Makna, Karakter, dan Peruntungannya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |20:03 WIB
JAKARTA – Imlek 2026 shio apa? Pertanyaan ini mulai banyak dicari masyarakat, terutama menjelang pergantian Tahun Baru Imlek. Berdasarkan perhitungan zodiak Tiongkok, tahun 2026 akan memasuki Tahun Kuda. Sementara itu, menurut teori Wu Xing atau Lima Elemen, elemen yang menaungi tahun tersebut adalah Api. Dengan demikian, tahun 2026 dikenal sebagai Tahun Kuda Api.

Dalam astrologi Tiongkok, kombinasi shio dan elemen dipercaya membawa karakter, energi, serta pengaruh tersendiri terhadap peruntungan seseorang. Kuda Api dianggap sebagai simbol semangat, keberanian, kebebasan, dan dorongan kuat untuk meraih kesuksesan.

Rentang Kelahiran Shio Kuda Api 2026

Perlu diketahui, penentuan shio Tiongkok tidak mengikuti kalender Masehi (Gregorian), melainkan kalender lunar. Oleh karena itu, tidak semua orang yang lahir di tahun 2026 otomatis bershio Kuda.

Mereka yang lahir mulai 17 Februari 2026 hingga 6 Februari 2027 termasuk dalam Shio Kuda Api

Sementara itu, mereka yang lahir 1 Januari 2026 hingga 16 Februari 2026 masih berada di bawah Shio Ular Kayu

Hal ini penting diperhatikan, terutama bagi orang tua yang ingin mengetahui shio dan karakter anaknya.

Bulan-Bulan Terbaik untuk Lahir di Tahun 2026

Dalam kepercayaan Tiongkok, bulan kelahiran juga memengaruhi nasib dan karakter seseorang. Berikut beberapa bulan lunar yang dianggap membawa keberuntungan bagi anak yang lahir di Tahun Kuda Api 2026:

      
