Sederet Pantangan saat Tahun Baru Imlek: Tak Boleh Makan Bubur hingga Membersihkan Rumah

JAKARTA - Perayaan Tahun Baru Imlek tidak hanya identik dengan berkumpul bersama keluarga atau menikmati makanan khas. Ada juga beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan karena diyakini membawa pengaruh pada keberuntungan di tahun yang akan datang.

Menurut tradisi Tionghoa yang turun-temurun, apa yang dilakukan sejak awal tahun baru dapat mencerminkan nasib dan keberuntungan yang akan datang. Dalam budaya ini, orang Tionghoa percaya bahwa perilaku dan ucapan mereka selama hari pertama Imlek hingga hari ke-15 lunar harus dijaga agar memberikan energi positif di tahun yang baru.

Berikut sederet kebiasaan yang dianggap tabu dan sebaiknya dihindari selama periode Tahun Baru Imlek:

Tidak Minum atau Menyeduh Obat

Pada hari pertama Tahun Baru Imlek, mengonsumsi obat atau menyeduh ramuan obat dianggap membawa kesialan berupa sakit yang berlanjut sepanjang tahun. Bahkan di beberapa daerah, botol atau wadah obat sengaja dipecahkan pada tengah malam sebagai simbol mengusir penyakit dari tubuh di tahun berikutnya.

Jangan Membersihkan Rumah

Membersihkan rumah, menyapu, atau membuang sampah pada hari pertama Imlek diyakini sama dengan “menyapu” keberuntungan dan rezeki dari rumah. Karena itu, sebagian orang sengaja menyelesaikan bersih-bersih sebelum malam Tahun Baru agar tidak kehilangan hal baik.

Hindari Kata-Kata Tidak Beruntung

Selama periode Imlek, diimbau untuk menghindari pembicaraan tentang hal-hal negatif seperti kematian, sakit, atau kemiskinan karena diyakini ucapan tersebut dapat “menarik” energi buruk ke dalam tahun yang baru. Oleh karena itu, orang lebih memilih menggunakan istilah atau ungkapan yang lebih positif ketika berbicara.

Jangan Makan Bubur atau Daging untuk Sarapan

Menurut tradisi, bubur dianggap sebagai makanan orang miskin sehingga dimakan pada hari pertama dianggap membuat tahun tersebut “miskin”. Sementara itu, daging pada sarapan hari tersebut juga ditinggalkan sebagai bentuk rasa hormat kepada dewa-dewa yang dipercaya keluar untuk berkunjung dan memberikan berkah pada malam Imlek.

Hindari Mencuci Rambut atau Memotong Rambut