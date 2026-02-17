Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sederet Pantangan saat Tahun Baru Imlek: Tak Boleh Makan Bubur hingga Membersihkan Rumah

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |15:47 WIB
Sederet Pantangan saat Tahun Baru Imlek: Tak Boleh Makan Bubur hingga Membersihkan Rumah
Sederet Pantangan saat Tahun Baru Imlek: Tak Boleh Makan Bubur hingga Membersihkan Rumah (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Perayaan Tahun Baru Imlek tidak hanya identik dengan berkumpul bersama keluarga atau menikmati makanan khas. Ada juga beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan karena diyakini membawa pengaruh pada keberuntungan di tahun yang akan datang.

Menurut tradisi Tionghoa yang turun-temurun, apa yang dilakukan sejak awal tahun baru dapat mencerminkan nasib dan keberuntungan yang akan datang. Dalam budaya ini, orang Tionghoa percaya bahwa perilaku dan ucapan mereka selama hari pertama Imlek hingga hari ke-15 lunar harus dijaga agar memberikan energi positif di tahun yang baru.

Berikut sederet kebiasaan yang dianggap tabu dan sebaiknya dihindari selama periode Tahun Baru Imlek:

Tidak Minum atau Menyeduh Obat

Pada hari pertama Tahun Baru Imlek, mengonsumsi obat atau menyeduh ramuan obat dianggap membawa kesialan berupa sakit yang berlanjut sepanjang tahun. Bahkan di beberapa daerah, botol atau wadah obat sengaja dipecahkan pada tengah malam sebagai simbol mengusir penyakit dari tubuh di tahun berikutnya.

Jangan Membersihkan Rumah

Membersihkan rumah, menyapu, atau membuang sampah pada hari pertama Imlek diyakini sama dengan “menyapu” keberuntungan dan rezeki dari rumah. Karena itu, sebagian orang sengaja menyelesaikan bersih-bersih sebelum malam Tahun Baru agar tidak kehilangan hal baik.

Hindari Kata-Kata Tidak Beruntung

Selama periode Imlek, diimbau untuk menghindari pembicaraan tentang hal-hal negatif seperti kematian, sakit, atau kemiskinan karena diyakini ucapan tersebut dapat “menarik” energi buruk ke dalam tahun yang baru. Oleh karena itu, orang lebih memilih menggunakan istilah atau ungkapan yang lebih positif ketika berbicara.

Jangan Makan Bubur atau Daging untuk Sarapan

Menurut tradisi, bubur dianggap sebagai makanan orang miskin sehingga dimakan pada hari pertama dianggap membuat tahun tersebut “miskin”. Sementara itu, daging pada sarapan hari tersebut juga ditinggalkan sebagai bentuk rasa hormat kepada dewa-dewa yang dipercaya keluar untuk berkunjung dan memberikan berkah pada malam Imlek.

Hindari Mencuci Rambut atau Memotong Rambut

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/25/3202043/imlek-Yivd_large.jpg
Perayaan Hari Raya Imlek 2026 di Kelenteng Toasebio, Ratusan Umat Padati Wihara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/25/3202029/imlek-9Xro_large.jpg
Penampakan Video Mapping Budaya Tionghoa Sambut Imlek di Kota Tua Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/612/3202006/imlek-e369_large.jpg
40 Ucapan Imlek 2026 Dalam Bahasa Mandarin Lengkap dengan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/612/3201597/imlek-sxQo_large.jpg
Kenapa Imlek Identik dengan Buah Jeruk? Ini Sejarah dan Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/612/3201565/imlek-bBvl_large.jpeg
20 Ucapan Selamat Hari Imlek 2026 yang Penuh Keberuntungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/612/3201197/angpao-aWJT_large.jpeg
Berapa Kisaran Anggaran Angpao saat Imlek 2026?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement