JAKARTA - 20 ucapan Selamat Hari Imlek 2026 yang penuh keberuntungan. Tahun Baru China atau Imlek 2026 yang jatuh pada 17 Februari 2026 akan menandai Tahun Kuda Api. Perayaan ini sangat dinantikan oleh masyarakat Tionghoa di seluruh dunia.
Bagi masyarakat China, Imlek menjadi ajang bertemu dan berkumpul bersama anggota keluarga. Ucapan ini memiliki makna yang mendalam dan menjadi inspirasi untuk mengungkapkan keberuntungan, kesejahteraan, dan semangat positif.
Bukan hanya disampaikan kepada sesama anggota keluarga, masyarakat di luar etnis Tionghoa juga dapat mengucapkan Hari Raya Imlek kepada kerabat.