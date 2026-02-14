20 Ucapan Selamat Hari Imlek 2026 yang Penuh Keberuntungan

JAKARTA - 20 ucapan Selamat Hari Imlek 2026 yang penuh keberuntungan. Tahun Baru China atau Imlek 2026 yang jatuh pada 17 Februari 2026 akan menandai Tahun Kuda Api. Perayaan ini sangat dinantikan oleh masyarakat Tionghoa di seluruh dunia.

Bagi masyarakat China, Imlek menjadi ajang bertemu dan berkumpul bersama anggota keluarga. Ucapan ini memiliki makna yang mendalam dan menjadi inspirasi untuk mengungkapkan keberuntungan, kesejahteraan, dan semangat positif.

Bukan hanya disampaikan kepada sesama anggota keluarga, masyarakat di luar etnis Tionghoa juga dapat mengucapkan Hari Raya Imlek kepada kerabat.

20 Ucapan Selamat Hari Imlek 2026

Gong Xi Fa Cai 2026. Semoga tahun ini penuh rezeki dan senyum. Imlek baru, harapan baru. Semoga semuanya berjalan lebih baik. Selamat Tahun Baru Imlek 2026! Saatnya menyambut keberuntungan. Tahun baru, energi baru. Gong Xi Fa Cai! Semoga Imlek ini membawa damai dan kebahagiaan. Gong Xi Fa Cai! Semoga sehat, bahagia, dan makin hoki. Imlek 2026, semoga hidup lebih ringan dan penuh syukur. Selamat Tahun Baru Imlek! Semoga hari-harimu makin berwarna. Tahun Baru Imlek, waktunya menanam harapan baik. Gong Xi Fa Cai 2026! Semoga rezeki mengalir tanpa drama. Imlek datang membawa doa dan cahaya. Selamat Imlek! Semoga bahagia selalu menemukan jalan pulang. Tahun baru, semoga kita jadi versi diri yang lebih tenang. Gong Xi Fa Cai! Semoga keberuntungan selalu dekat. Selamat Tahun Baru Imlek 2026, semoga keluarga kita selalu sehat dan rukun. Gong Xi Fa Cai! Semoga rumah kita penuh kedamaian dan kebahagiaan. Di Tahun Imlek ini, semoga kesehatan dan rezeki selalu menyertai keluarga kita. Selamat Imlek, semoga kita selalu diberi umur panjang dan hati yang tenang. Gong Xi Fa Cai 2026, semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Semoga Imlek ini membawa keberkahan untuk kita semua.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)