Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

20 Ucapan Selamat Hari Imlek 2026 yang Penuh Keberuntungan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |11:01 WIB
20 Ucapan Selamat Hari Imlek 2026 yang Penuh Keberuntungan
20 Ucapan Selamat Hari Imlek 2026 yang Penuh Keberuntungan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 20 ucapan Selamat Hari Imlek 2026 yang penuh keberuntungan. Tahun Baru China atau Imlek 2026 yang jatuh pada 17 Februari 2026 akan menandai Tahun Kuda Api. Perayaan ini sangat dinantikan oleh masyarakat Tionghoa di seluruh dunia.

Bagi masyarakat China, Imlek menjadi ajang bertemu dan berkumpul bersama anggota keluarga. Ucapan ini memiliki makna yang mendalam dan menjadi inspirasi untuk mengungkapkan keberuntungan, kesejahteraan, dan semangat positif.

Bukan hanya disampaikan kepada sesama anggota keluarga, masyarakat di luar etnis Tionghoa juga dapat mengucapkan Hari Raya Imlek kepada kerabat.

20 Ucapan Selamat Hari Imlek 2026

  1. Gong Xi Fa Cai 2026. Semoga tahun ini penuh rezeki dan senyum.
  2. Imlek baru, harapan baru. Semoga semuanya berjalan lebih baik.
  3. Selamat Tahun Baru Imlek 2026! Saatnya menyambut keberuntungan.
  4. Tahun baru, energi baru. Gong Xi Fa Cai!
  5. Semoga Imlek ini membawa damai dan kebahagiaan.
  6. Gong Xi Fa Cai! Semoga sehat, bahagia, dan makin hoki.
  7. Imlek 2026, semoga hidup lebih ringan dan penuh syukur.
  8. Selamat Tahun Baru Imlek! Semoga hari-harimu makin berwarna.
  9. Tahun Baru Imlek, waktunya menanam harapan baik.
  10. Gong Xi Fa Cai 2026! Semoga rezeki mengalir tanpa drama.
  11. Imlek datang membawa doa dan cahaya.
  12. Selamat Imlek! Semoga bahagia selalu menemukan jalan pulang.
  13. Tahun baru, semoga kita jadi versi diri yang lebih tenang.
  14. Gong Xi Fa Cai! Semoga keberuntungan selalu dekat.
  15. Selamat Tahun Baru Imlek 2026, semoga keluarga kita selalu sehat dan rukun.
  16. Gong Xi Fa Cai! Semoga rumah kita penuh kedamaian dan kebahagiaan.
  17. Di Tahun Imlek ini, semoga kesehatan dan rezeki selalu menyertai keluarga kita.
  18. Selamat Imlek, semoga kita selalu diberi umur panjang dan hati yang tenang.
  19. Gong Xi Fa Cai 2026, semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Tuhan.
  20. Semoga Imlek ini membawa keberkahan untuk kita semua.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/612/3201197/angpao-aWJT_large.jpeg
Berapa Kisaran Anggaran Angpao saat Imlek 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/612/3201105/imlek-W84l_large.jpg
5 Cara Ini Bisa Menarik Energi dan Keberuntungan di Tahun Kuda Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/298/3200183/imlek-PexZ_large.jpg
5 Kue dan Makanan Khas Imlek yang Dipercaya Membawa Keberuntungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/612/3199971/imlek-acE7_large.jpg
Kenapa Hari Imlek Selalu Jatuh di Tanggal Berbeda? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/612/3199351/imlek-iuot_large.jpg
5 Persiapan Imlek yang Wajib Dilakukan, Biar Hoki!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/612/3198822/imlek-dDSZ_large.jpg
Kenapa Imlek Selalu Identik dengan Hujan? Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement