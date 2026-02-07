5 Kue dan Makanan Khas Imlek yang Dipercaya Membawa Keberuntungan

5 Kue dan Makanan Khas Imlek yang Dipercaya Membawa Keberuntungan (Foto: Freepik)

JAKARTA - Perayaan Imlek tidak hanya identik dengan tradisi dan doa, tetapi juga sajian khas yang sarat makna. Makanan yang disajikan saat Imlek dipercaya membawa harapan baik, mulai dari rezeki, kesehatan, hingga keharmonisan keluarga. Tak heran, momen makan bersama menjadi simbol kebersamaan yang hangat.

Berikut lima kue dan makanan khas Imlek yang dipercaya membawa keberuntungan.

1. Kue Keranjang

Kue keranjang atau nian gao merupakan salah satu sajian wajib saat Imlek. Bentuknya yang bulat melambangkan kebersamaan dan keharmonisan keluarga.

Selain itu, kue ini sering disusun bertingkat sebagai simbol harapan agar rezeki dan kehidupan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Teksturnya yang lengket juga dimaknai sebagai perekat hubungan antaranggota keluarga. Kue keranjang bisa disantap langsung atau digoreng dengan balutan telur dan tepung.

2. Siu Mie (Mie Panjang)

Siu mie atau mie panjang melambangkan umur panjang, kebahagiaan, dan kelimpahan rezeki. Dalam tradisi Imlek, mie sebaiknya tidak dipotong dan dimakan hingga habis agar makna panjang umur benar-benar terwujud.

Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuat siu mie selalu hadir di meja makan saat Imlek.

3. Yu Sheng

Yu sheng atau yee sang adalah hidangan salad khas Imlek yang terdiri dari irisan ikan segar seperti salmon atau tuna, dipadukan dengan aneka sayuran.