Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Suami Kepergok Selingkuh dengan Seorang Wanita di Parkiran, Istri Sah Langsung Sita Mobil dan STNK

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |06:24 WIB
Viral Suami Kepergok Selingkuh dengan Seorang Wanita di Parkiran, Istri Sah Langsung Sita Mobil dan STNK
Viral Suami Kepergok Selingkuh dengan Seorang Wanita di Parkiran, Istri Sah Langsung Sita Mobil dan STNK (Foto: Media Sosial)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah video yang memperlihatkan aksi pemergokan perselingkuhan kembali menghebohkan media sosial Indonesia. Kali ini, publik dibuat tercengang dengan sikap seorang istri sah yang memergoki suaminya tengah bersama wanita lain di area parkir pusat perbelanjaan.

Video berdurasi singkat tersebut memperlihatkan momen saat sang istri mendapati suaminya bersama seorang perempuan yang diduga sebagai selingkuhan. Peristiwa itu terjadi di sebuah parkiran mal dan langsung menjadi perbincangan warganet.

Berbeda dengan pemergokan pada umumnya yang identik dengan amarah dan tangisan, istri dalam video ini justru tampil tenang. Meski demikian, ketegangan jelas terasa dari nada bicaranya yang tegas dan terkontrol.

Sementara itu, sang suami yang mengenakan kaos putih dan perempuan berbaju merah terlihat gugup serta berusaha menghindari kamera yang merekam kejadian tersebut.

Dalam video, terdengar sang istri dengan tegas meminta kunci mobil dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kepada suaminya. Dengan nada tinggi namun terkendali, ia mempertanyakan kepemilikan kendaraan yang digunakan sang suami.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/612/3199400/viral-8AhR_large.jpg
Viral Video Pemuda Berusia 30 Tahun Menikahi Nenek Usia 58, Janda Cucu 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/612/3198813/viral-IUDx_large.jpg
Ternyata Ini Arti Kata Plenger yang Sering Dipakai di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/612/3198801/deddy-f1Ox_large.jpg
Deddy Corbuzier Kecewa Kakek Penjual Es Gabus Bohong Soal Bantuan dan Kondisi Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/482/3198799/whip_pink-5gP6_large.jpg
Ini Bahaya ‘Dopamin Buatan’ Whip Pink, dari Sensasi Melayang hingga Hilangnya Kemampuan Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/612/3198761/kdm-5gEd_large.jpg
Kakek Penjual Es Gabus Ketahuan Bohong, Dedi Mulyadi: Kalau Ingin Hidup Maju Harus Jujur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/612/3198733/kakek-j7U4_large.jpg
Viral Kakek Penjual Es Gabus Menangis dan Sujud Syukur Dihadiahi Umrah Gratis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement