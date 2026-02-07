Viral Suami Kepergok Selingkuh dengan Seorang Wanita di Parkiran, Istri Sah Langsung Sita Mobil dan STNK

Viral Suami Kepergok Selingkuh dengan Seorang Wanita di Parkiran, Istri Sah Langsung Sita Mobil dan STNK (Foto: Media Sosial)

JAKARTA – Sebuah video yang memperlihatkan aksi pemergokan perselingkuhan kembali menghebohkan media sosial Indonesia. Kali ini, publik dibuat tercengang dengan sikap seorang istri sah yang memergoki suaminya tengah bersama wanita lain di area parkir pusat perbelanjaan.

Video berdurasi singkat tersebut memperlihatkan momen saat sang istri mendapati suaminya bersama seorang perempuan yang diduga sebagai selingkuhan. Peristiwa itu terjadi di sebuah parkiran mal dan langsung menjadi perbincangan warganet.

Berbeda dengan pemergokan pada umumnya yang identik dengan amarah dan tangisan, istri dalam video ini justru tampil tenang. Meski demikian, ketegangan jelas terasa dari nada bicaranya yang tegas dan terkontrol.

Sementara itu, sang suami yang mengenakan kaos putih dan perempuan berbaju merah terlihat gugup serta berusaha menghindari kamera yang merekam kejadian tersebut.

Dalam video, terdengar sang istri dengan tegas meminta kunci mobil dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kepada suaminya. Dengan nada tinggi namun terkendali, ia mempertanyakan kepemilikan kendaraan yang digunakan sang suami.