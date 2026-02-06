Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ikan Teri vs Sarden, Mana yang Lebih Sehat?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |07:26 WIB
Ikan Teri vs Sarden, Mana yang Lebih Sehat?
Ikan Teri vs Sarden, Mana yang Lebih Sehat? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ikan teri dan sarden adalah dua jenis ikan kecil berminyak yang sering dikonsumsi, baik dalam bentuk segar maupun kalengan. Kedua jenis ikan ini dikenal sebagai sumber nutrisi penting, seperti protein, asam lemak omega-3, dan selenium, serta menjadi bahan yang murah dan serbaguna dalam memasak. Meskipun keduanya memiliki kesamaan, ada beberapa perbedaan dalam kandungan nutrisi dan karakteristik rasa yang dapat mempengaruhi pilihan tergantung pada kebutuhan diet Anda.

Nutrisi yang Terkandung dalam Ikan Teri dan Sarden

Ikan Teri:

Zat Besi & Seng (Zinc): Ikan teri lebih kaya akan zat besi dan seng, yang keduanya sangat penting untuk produksi energi, metabolisme tubuh, dan pembentukan sel darah merah. Zat besi membantu tubuh untuk mengangkut oksigen, sedangkan seng mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh dan penyembuhan luka.

Magnesium & Vitamin B3: Ikan teri juga mengandung magnesium yang baik untuk kesehatan otot dan saraf serta vitamin B3 (niasin) yang berperan dalam metabolisme energi dan kesehatan kulit.

Sarden:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/298/3165673/kulit-fgFD_large.jpg
5 Fakta Sarden: Lezat, Bergizi, dan Baik untuk Kulit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/612/2896718/5-jenis-ikan-paling-sehat-untuk-dikonsumsi-sehari-hari-dapat-sehatkan-tubuh-Fy5NmRSSAs.jpg
5 Jenis Ikan Paling Sehat untuk Dikonsumsi Sehari-hari, Dapat Sehatkan Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/298/2883896/7-manfaat-konsumsi-ikan-sarden-bagi-kesehatan-mampu-kendalikan-obesitas-GkyylWaJDi.jpg
7 Manfaat Konsumsi Ikan Sarden bagi Kesehatan, Mampu Kendalikan Obesitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/19/481/1888952/gapmmi-produk-makarel-kalengan-aman-dikonsumsi-YIYwJ9gJuX.jpg
GAPMMI: Produk Makarel Kalengan Aman Dikonsumsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/06/298/1883068/ternyata-ini-alasan-ikan-makarel-bisa-disukai-masyarakat-luas-BTp2GArqBz.jpg
Ternyata Ini Alasan Ikan Makarel Bisa Disukai Masyarakat Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/03/30/481/1880167/sarden-kaleng-bercacing-menkes-nila-cacing-mati-dimasak-tapi-yang-bahaya-parasit-wRJiZR34KZ.jpg
Sarden Kaleng Bercacing, Menkes Nila: Cacing Mati Dimasak, Tapi yang Bahaya Parasit
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement