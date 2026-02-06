Ikan Teri vs Sarden, Mana yang Lebih Sehat?

JAKARTA - Ikan teri dan sarden adalah dua jenis ikan kecil berminyak yang sering dikonsumsi, baik dalam bentuk segar maupun kalengan. Kedua jenis ikan ini dikenal sebagai sumber nutrisi penting, seperti protein, asam lemak omega-3, dan selenium, serta menjadi bahan yang murah dan serbaguna dalam memasak. Meskipun keduanya memiliki kesamaan, ada beberapa perbedaan dalam kandungan nutrisi dan karakteristik rasa yang dapat mempengaruhi pilihan tergantung pada kebutuhan diet Anda.

Nutrisi yang Terkandung dalam Ikan Teri dan Sarden

Ikan Teri:

Zat Besi & Seng (Zinc): Ikan teri lebih kaya akan zat besi dan seng, yang keduanya sangat penting untuk produksi energi, metabolisme tubuh, dan pembentukan sel darah merah. Zat besi membantu tubuh untuk mengangkut oksigen, sedangkan seng mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh dan penyembuhan luka.

Magnesium & Vitamin B3: Ikan teri juga mengandung magnesium yang baik untuk kesehatan otot dan saraf serta vitamin B3 (niasin) yang berperan dalam metabolisme energi dan kesehatan kulit.

Sarden: