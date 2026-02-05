Wisatawan Indonesia ke Korea Tembus Rekor Tertinggi pada 2025, Peringkat 4 se-Asia Tenggara

JAKARTA - Masyarakat Indonesia memang banyak yang menyukai budaya Korea Selatan. Bahkan ternyata jumlah wisatawan asal Indonesia yang berkunjung ke Korea Selatan mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah pada 2025.

Berdasarkan data Korea Tourism Organization (KTO), dikutip Kamis (5/2/2026), tercatat 365.596 wisatawan Indonesia mengunjungi Korea pada tahun 2025. Angka ini melampaui capaian sebelum pandemi Covid-19.

Di mana pada tahun 2019, jumlah wisatawan Indonesia ke Korea tercatat sebanyak 278 ribu orang, kemudian mengalami penurunan tajam pada periode 2020 - 2022 akibat pembatasan perjalanan global. Setelah itu, jumlah kunjungan kembali meningkat menjadi 250 ribu wisatawan pada 2023 dan 336 ribu wisatawan pada 2024.

Indonesia disebut menempati peringkat kesembilan sebagai negara penyumbang wisatawan internasional terbanyak ke Korea Selatan. Sementara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat keempat setelah Filipina, Vietnam, dan Singapura.