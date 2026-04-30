Pariwisata Danau Toba Dikembangkan dengan Skala Besar, Infrastruktur Digenjot

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |21:08 WIB
Pariwisata Danau Toba
JAKARTA - Pengembangan kawasan Toba Caldera Resort menunjukkan kemajuan di tengah berbagai aspirasi terkait realisasi investasi yang terkesan lambat dan manfaatnya bagi masyarakat. Sejumlah kepala desa di Kecamatan Ajibata menilai pengembangan kawasan tersebut belum memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat sekitar.

Di tengah dinamika itu, sejumlah capaian mulai terlihat. Direksi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) menyebut pengembangan destinasi berskala besar seperti Danau Toba membutuhkan kesiapan yang menyeluruh.

“Pembangunan destinasi tidak bisa hanya diukur dari percepatan investasi jangka pendek. Infrastruktur, regulasi kerja sama, kesiapan masyarakat, serta positioning destinasi menjadi kunci,” ujar Direktur Pemasaran BPODT Wahyu Dito, Kamis (30/4/2026). 

Dari sisi investasi menurut Wahyu, sejumlah komitmen telah berjalan meski sebagian masih dalam perencanaan. Beberapa investor yang terlibat antara lain Labersa Group, Agung Concern Group, Tobanta Nauli Indah, Dunia Outbond, serta NIMO Group.

Selain itu, investasi di sektor pendukung seperti amenitas, penginapan, dan ekosistem pariwisata lokal mulai tumbuh secara bertahap.

      
