Pengembangan Destinasi Wisata Budaya di Indonesia Perlu Kerjasama Lintas Sektor

JAKARTA – Upaya pengembangan sektor pariwisata nasional terus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk antara industri jasa keuangan dan pengelola destinasi wisata. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Bank Tabungan Negara dan InJourney Destination Management di kawasan Candi Prambanan.

Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem pariwisata, khususnya di destinasi berbasis budaya, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menilai sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.

"Kemajuan pariwisata menjadi indikator penting kemajuan sebuah negara. Karena itu, Indonesia menempatkan pengembangan industri pariwisata sebagai prioritas utama," ungkap Nixon.

Menurutnya, dukungan terhadap sektor pariwisata juga dilakukan melalui berbagai kegiatan budaya di sejumlah destinasi, yang turut melibatkan pelaku ekonomi kreatif seperti seniman dan UMKM.