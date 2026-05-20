Pariwisata Singapura Makin Diminati, Ini yang Jadi Favorit Turis Indonesia

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |16:47 WIB
Pariwisata Singapura Makin Diminati, Wisata Berbasis Pengalaman Jadi Favorit Turis Indonesia
JAKARTA - Singapura masih menjadi salah satu destinasi luar negeri favorit wisatawan Indonesia, terutama untuk liburan keluarga dan wisata berbasis pengalaman. Tren ini terlihat dari meningkatnya minat masyarakat terhadap atraksi hiburan, kuliner, hingga penginapan terintegrasi yang tersedia di kawasan wisata Resorts World Sentosa.

Meningkatnya minat wisata ke Singapura mendorong kolaborasi antara Traveloka dan Resorts World Sentosa untuk mempermudah wisatawan dalam merencanakan perjalanan, mulai dari pemesanan tiket atraksi hingga akomodasi.

Data Traveloka menunjukkan Singapura masuk dalam tiga besar destinasi luar negeri paling populer bagi wisatawan Indonesia sepanjang 2026. Beberapa atraksi yang paling banyak dicari pengguna antara lain Universal Studios Singapore dan Singapore Oceanarium.

Pencarian terhadap atraksi di kawasan Resorts World Sentosa bahkan disebut meningkat dua kali lipat pada Februari 2026 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan tingginya minat wisatawan terhadap perjalanan jarak dekat yang menawarkan hiburan, rekreasi, dan aktivitas keluarga dalam satu kawasan.

Vice President of Commercial Traveloka, Baidi Li, mengatakan wisatawan kini tidak hanya mencari tempat wisata, tetapi juga pengalaman perjalanan yang praktis dan sesuai kebutuhan.

“Volume pencarian untuk RWS pada Februari 2026 meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Tingginya minat tersebut menjadi pendorong utama terjalinnya kemitraan ini,” ujar Baidi.

Destinasi Wisata Asean

Sementara itu, pihak Resorts World Sentosa menilai Indonesia masih menjadi salah satu pasar utama wisatawan Asia Tenggara. Selain taman hiburan, minat wisatawan Indonesia juga disebut mulai bergeser ke pengalaman wisata terintegrasi yang mencakup kuliner, belanja, hiburan, dan hotel dalam satu destinasi.

