Sektor Pariwisata Pulih, Tingkat Okupansi Hotel Mewah di Bali Naik

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |19:25 WIB
Sektor Pariwisata Pulih, Tingkat Okupansi Hotel Mewah di Bali Naik
Sektor Pariwisata Pulih, Tingkat Okupansi Hotel Mewah di Bali Naik (Foto: Freepik)
JAKARTA – Sektor pariwisata premium Indonesia menunjukkan pemulihan signifikan pada 2026. Tingkat okupansi hotel mewah disebut telah kembali ke level sebelum pandemi, didorong meningkatnya permintaan wisata kelas atas serta berkembangnya investasi properti pariwisata, khususnya di Bali.

Pemulihan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam forum Indonesia Tourism Xchange (ITX) 2026 yang digelar di Jakarta, Selasa (12/5/2026). Forum ini mempertemukan ratusan pelaku industri pariwisata, perhotelan, investasi, hingga pengembangan properti wisata.

Berdasarkan data STR, divisi analitik hotel dari CoStar Group, okupansi hotel mewah di Indonesia dalam periode 12 bulan hingga Maret 2026 telah menyamai capaian sebelum pandemi. Angka tersebut melampaui kinerja segmen hotel lainnya yang masih berada di bawah level pra-pandemi.

Selain tingkat hunian, tarif kamar hotel di Indonesia juga mengalami kenaikan lebih dari 40 persen dibandingkan 2019. Pertumbuhan ini dipengaruhi meningkatnya permintaan wisata premium dan bertambahnya pasokan hotel kelas atas di sejumlah destinasi.

Bali menjadi wilayah yang paling menonjol dalam pertumbuhan sektor wisata mewah. Selain peningkatan okupansi hotel, Pulau Dewata juga mencatat lonjakan pengembangan branded residence atau hunian bermerek yang terintegrasi dengan layanan hotel.

