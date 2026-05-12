Apa Saja Barang-barang Hotel yang Boleh dan Tidak Dibawa Pulang? Cek di Sini!

JAKARTA – Beragam fasilitas yang nyaman tersedia saat kamu menginap di hotel untuk menunjang kebutuhanmu. Di kamar hotel ditemui barang-barang yang siap kamu gunakan, mulai dari alat elektronik hingga perlengkapan mandi sekali pakai (amenities).

Namun, menginap di hotel juga perlu memahami etika yang berlaku, seperti tidak boleh membawa pulang barang-barang di hotel. Nah, biar kamu semakin yakin apa saja barang yang boleh dan tak boleh dibawa pulang, simak penjelasan di bawah ini:

Barang-barang Hotel yang Boleh Dibawa Pulang

1. Botol Air Mineral

Dalam setiap kamar biasanya selalu tersedia botol minum air mineral. Kamu bisa membawanya untuk bekal di perjalanan.

2. Minuman Kemasan Sachet

Tak hanya botol air mineral, minuman kemasan sachet, seperti kopi, teh, gula, dan krimmer untuk dikonsumsi juga diperbolehkan dibawa pulang.

3. Sandal Hotel

Barang yang satu ini termasuk fasilitas sekali pakai. Kamu boleh membawa pulang sebagai kenangan telah menginap di hotel tersebut, apalagi jika sandal hotel sudah dipakai.

4. Peralatan Mandi

Sikat dan pasta gigi, kondisioner, shower cap serta sabun mandi dan sampo bisa kamu bawa pulang karena peralatan mandi memang untuk sekali pakai. Namun jika masih tersisa setelah kamu pakai tak ada salahnya untuk dibawa pulang.

Barang-barang Hotel yang Tidak Boleh Dibawa Pulang

1. Handuk dan Seprei

Properti hotel seperti handuk, seprei, selimut mungkin mudah dibawa. Namun barang tersebut dipakai berulang kali, sehingga jika dibawa pulang maka akan dianggap pencurian.

2. Bantal dan Guling